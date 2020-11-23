أميتاب باتشان معلنا غضبه من فيروس كورونا: "تبا كوفيد 19"

أعلن الفنان البوليودي أميتاب باتشان عبر حسابه بفيسبوك غضبه من موجة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، ومنعت الجميع من السلام والتلامس.

وكتب "أميتاب" عبر "فيسبوك"، "لقد جلب وباء كوفيد 19 العطس والكحة وحجب اللمس والسلامات، علميا اللمس ينتج عنه الهدوء والاسترخاء ويقلل ضربات القلب، ومنع السلام يعتبر ازعاج للمخ والجسم، تبا كوفيد 19 .. ألمسكم جميعا بالحب والعاطفة".

وتعافى الفنان العالمي أميتاب باتشان، من فيروس كورونا أول أغسطس الماضي بعد 22 يومًا من تأكيد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى، في 11 يوليو الماضي.

وكتب أميتاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنًا إجراءه تحليلا لفيروس كورونا الذي جاءت سلبيا، وإثر ذلك غادر المستشفى وعاد إلى منزله.

وأجرى النجم البوليودي عزله داخل غرفته في المنزل "حجر صحي"، لفترة من الوقت، موجهًا الشكر لمتابعيه ودعوات محبيه التي وصلته، فضلًا عن توجيه التحية للطقم الطبي في الهند.

وأصيب الفنان أميتاب باتشان، 77 عاما، بفيروس كورونا في 11 يوليو الماضي ونقل إلى المستشفى، وبعدها أكد نجله أبهيشيك إصابته وزوجته إيشواريا راي وابنتهما، ونقلا إلى المستشفى، وخرجتا في 27 يوليو الماضي.

وبعد تعافيه من كورونا حرص أميتاب على توعية جمهوره من توخي الحذر وارتداء الكمامات بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات الاحترازية لسلامتهم.

وعقب تعافي أميتاب من كورونا بأيام قليلة عاد للعمل وكتب: "العودة مرة أخرى للعمل، سأبدأ اعتبارا من اليوم تصوير الموسم الجديد من برنامج (من سيربح المليون) بمعدل تصوير 5 ساعات يوميا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وأعلن أميتاب باتشان، عبر حسابه على فيسبوك، تكثيف تصوير الموسم الجديد من برنامج "من سيربح المليون" بالنسخة الهندية.

وكتب باتشان: "أتواجد في التصوير من 9 صباحا حتى 9 مساءً، وبعدها في المونتاج إلى منتصف الليل".