أميتاب باتشان يكثف التصوير للانتهاء من برنامج "من سيربح المليون"

أعلن النجم البوليودي، أميتاب باتشان، عبر حسابه على فيسبوك، تكثيف تصوير الموسم الجديد من برنامج "من سيربح المليون" بالنسخة الهندية.

وكتب باتشان "أتواجد في التصوير من 9 صباحا حتى 9 مساء وبعدها في المونتاج إلى منتصف الليل".

ونشر باتشان منذ أيام على السوشيال ميديا، صورًا له من داخل كواليس وتحضيرات البرنامج، وهو يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من وقت دخوله من بوابة التعقيم وصولا إلى الاستوديو والذي يرتدي بداخله الكمامة.

وعلق النجم البوليودي، قائلًا: "يبدأ روتين العمل.. التحضيرات للموسم الـ12 من برنامج KPC مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية".

وعقب تعافي أميتاب من كورونا بأيام قليلة عاد للعمل وكتب: "العودة مرة أخرى للعمل، سأبدأ اعتبارا من اليوم تصوير الموسم الجديد من برنامج (من سيربح المليون) بمعدل تصوير 5 ساعات يوميا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

تعافى الفنان العالمي أميتاب باتشان، من فيروس كورونا أول أغسطس الماضي بعد 22 يومًا من تأكيد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى، في 11 يوليو الماضي.

وكتب أميتاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنًا إجرائه تحليل لفيروس كورونا التي جاءت سلبية، وإثر ذلك غادر المستشفى وعاد إلى منزله.

وأجرى النجم البوليودي عزله داخل غرفته في المنزل "حجر صحي"، لفترة من الوقت، موجهًا الشكر لمتابعيه ودعوات محبيه التي وصلته، فضلًا عن توجيه التحية للطقم الطبي في الهند.

وأصيب الفنان أميتاب باتشان، 77 عاما، بفيروس كورونا في 11 يوليو الماضي ونقل إلى المستشفى، وبعدها أكد نجله أبهيشيك إصابته وزوجته إيشواريا راي وابنتهما، ونقلا إلى المستشفى، وخرجتا في 27 يوليو الماضي.

وبعد تعافيه من كورونا حرص أميتاب بتوعية جمهوره من توخي الحظر وارتداء الكمامات بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات الاحترازية لسلامتهم.