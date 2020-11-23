بنك مصر يضخ قروضا بقيمة مليار جنيه من خلال خدمة "الشات بووت"

قال عاكف مغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك من أوائل البنوك إطلاقًا لخاصية "الشات بوت" (الرد الآلي على استفسار العملاء)، لتقديم الخدمات المصرفية والرد على أسئلة العملاء، وتلقي طلبات الحصول على قروض، موضحًا أن البنك ضخ قروضا بقيمة مليار جنيه خلال 5 أيام فقط، دون زيارة الفرع نهائيًا.

وأضاف "عاكف"، خلال مشاركته فى مؤتمر "بافيكس"، المقام على هامش معرض داخل "Cairo ICT"، أن المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت البنكي سيتم إطلاقها خلال يناير المقبل، موضحًا أن البنك لديه استراتيجية واضحة لتطوير الخدمات المصرفية وميكنة المعاملات البنكية تماشيًا مع خطة الدولة والبنك المركزي.

تحت رعاية البنك المركزي المصري، انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي "PAFIX 2020" الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، وتستمر فعالياته حتى 25 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن فاعليات معرض "Cairo ICT"، وحضر الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر "PAFIX"، وزراء البترول والثروة المعدنية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.

وترتكز رؤية البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد تأتي بالتكامل مع قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية، حيث تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية من خلال إصدار العديد من القوانين والقواعد أبرزها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بجانب نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين.

كما حرص البنك المركزي على إنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة "Regulatory Sandbox"، الذي يقوم بدور هام في تشجيع إطلاق هذه التطبيقات بالسوق المصري مع مراعاة متطلبات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.