مع تحذيرات الأرصاد.. تعليمات للمحافظات للتعامل مع الأمطار والسيول

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من عدم الاستقرار في الحالة الجوية بدءا من غدا الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة وتوقعت أن الأربعاء يشهد أمطارا غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد مثل الإسكندرية ورشيد وبلطيم والعريش ورفح وستكون رعدية على بعض المناطق وتمتد لمحافظات الوجه البحري بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وستكون رعدية على بعض محافظات الوجه البحري، ستكون الأمطار متوسطة في القاهرة، أصدرت وزارة التنمية المحلية عدة تعليمات للمحافظات للتعامل مع الأمطار والسيول ودرء المخاطر خلال الفترة المقبلة وهى كالتالى..

-الاستعداد التام لمواجهة أى طارئ والتمركز فى مناطق تجمعات مياه الأمطار.

- التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي برفع تجمعات مياه الأمطار أولا بأول.

- التواصل بين غرفة عمليات الوزارة ومجلس الوزراء والمحافظات للتعامل مع الموقف أولا بأول.

-عدم النزول من المنازل إلا للضرورة فى المحافظات التى تشهد طقس سيئ.

-الابتعاد عن مواقع أعمدة الإنارة والأشجار.

- تهدئة السرعة للسيارات على الطرق التى تشهد أمطارا.

- تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار ومخرات السيل.

- التعاون والتنسيق مستمر بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها بعض المحافظات.

- شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري.

- التركيز على محيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والتلاميذ والمواطنين والسيارات بتلك المناطق.

- على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية استمرار المتابعة على مدار اليوم خاصة في المحافظات التي من المتوقع وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد سقوط الأمطار.

-ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية.

- على المواطنين اتباع الحيطة والحذر فى تحركاتهم اليومية والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم.