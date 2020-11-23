التنمية المحلية: انتظام سير إعادة النواب في 13 محافظة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ غرفة عمليات الوزارة رصدت انتظام عملية فتح اللجان الانتخابية في جولة الإعادة بـ13 محافظة، مؤكدا أنّ غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، تتابع سير الانتخابات في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والوادي الجديد والإسكندرية ومطروح والبحيرة.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، لـ"الوطن"، أنّه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان الانتخابية كافة، بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم قبل موعد الانتخابات بوقت كاف، واستمرار عمليات التعقيم عقب انتهاء التصويت، مؤكدا أنّ المحافظات تقف على الحياد ومسافة واحدة من جميع المرشحين، حيث دور الأجهزة المحلية تنفيذي فقط، من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون انحياز.

وأشار إلى أنّ وزارة التنمية المحلية، تناشد الناخبين بأهمية ارتداء الكمامات إثناء الإدلاء بأصواتهم ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وتحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

توفير أماكن لائقة للناخبين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضح أنّه يتم توفير أماكن لائقة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإقامة مظلات تحسبا لأي تقلبات جوية، فضلا عن وجود مجموعات عمل شبابية في اللجان الانتخابية، لإرشاد الناخبين وتعريفهم بأماكن الإدلاء بأصواتهم.

وطالبت وزارة التنمية المحلية، الناخبين ممن لهم حق الانتخاب في بعض الدوائر بانتخابات الإعادة، بالمشاركة الإيجابية واختيار الأفضل لتمثيل الشعب وتحقيق طموحاته وتطلعاته، ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم على ممارسة حقوقه السياسية.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تواصل مع المحافظين وأرسل لهم كتابه الدوري فيما يتعلق بضرورة تشديد الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا على المحال والمطاعم ووسائل النقل العامة والهيئات الحكومية، قائلا: "مفيش عربية تطلع بالراكبين بدون ارتداء الجميع للكمامة".