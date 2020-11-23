غرفة "التنسيقية": انتهاء اليوم الأول من الإعادة دون مخالفات مؤثرة

تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، من خلال متابعي التنسيقية البالغ عددهم 1400 بالمحافظات الـ13 التي تجرى بها جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

ورصدت الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، دون مخالفات انتخابية تذكر، حيث طبق القضاة رؤساء اللجان الانتخابية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ورصد متابعو التنسيقية، بعض المخالفات والتي كانت جميعها غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية أو نزاهتها وفقا للمعايير الدولية المنظمة لذلك، وكانت متعلقة بكسر بعض المرشحين في بعض الدوائر للصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان، لكن الإجراءات التي طبقها القضاة رؤساء اللجان والقائمين علي عملية التأمين من القوات المسلحة والشرطة قد حافظت علي الحياد واحترام قواعد الصمت الانتخابي وكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات داخل اللجان الانتخابية.

وأغلقت اللجان، في موعدها الساعة 9 مساءً، وتنعقد غرفة العمليات صباح الغد لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الإعادة بالمرحلة الأولى وتصدر الغرفة بياناتها في اليوم الثاني كذلك لإعلان مشاهداتها حول العملية الانتخابية.

وانطلقت اليوم الاثنين جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تستمر يومي 23 و24 نوفمبر، وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح)، بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع المقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.

وتقلص عدد المرشحين في الجولة إلى 218 مرشحًا يتنافسون على 109 مقاعد، وتشهد الإسكندرية الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزه، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين في دائرة سيدى جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة.

وتشهد محافظة البحيرة، جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسى بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبوحمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبوالمطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاي البارود، بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين، وفي محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.

كما تشهد محافظة الجيزة، الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وفي محافظة الفيوم بدائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبشواي بين 4 مرشحين.

وتشهد محافظة بني سويف، جولة إعادة في دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفي دائرة بني سويف بين 4 آخرين، وفي دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفي دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.

كما تشهد محافظة المنيا، في دائرة ملوي بين 6 مرشحين، وفي دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفي دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبوقرقاص بين 4 مرشحين.

وفي محافظة أسيوط، في دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبوتيج بين 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين.

أما في محافظة الوادي الجديد، فتجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة، فيما تشهد جولة الإعادة في محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفي دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفي دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفي دائرة جرجا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفي دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفي دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفي دائرة البلينا بين 4 مرشحين.

وتشهد جولة الإعادة في محافظة قنا، بدائرة نجع حمادي بين 6 مرشحين، وفي دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفي دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبوتشت بين 4 آخرين.

وفي محافظة الأقصر، بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين في دائرة كوم أمبو، وفي دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفي دائرة إدفو بين مرشحين اثنين.