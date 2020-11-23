عضو تنسيقية شباب الأحزاب: لم نرصد ما يؤثر على سير الانتخابات

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة التنسيقية منعقدة منذ الساعة التاسعة صباحا، لمتاعبة جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتتخابات مجلس النواب، ويتابعون ما يحدث في الـ14 محافظة ساعة بساعة، مشددة على عدم وجود ممارسات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأضافت "طلعت"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، اليوم الاثنين، أنه تم فتح اللجان في موعدها، والإقبال في الساعات الأولى كان متوسطا، والدولة توفر كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، بالإضافة إلى الإجراءات الصحية، وارتداء الكمامات، ونسبة التصويت زادت بعد انتهاء يوم العمل، والمرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المنافسة كانت أشد، لأن عدد المرشحين أقل، ويوجد قبلية وعصبية، معربة عن أملها في ألا تقل نسبة المشاركة عن المرحلة الأولى، والتجاوزات التي رصدتها الغرفة، لا تؤثر على العملية الانتخابية لأن الغرفة لها أكثر من 1400 متابع، على مستوى الجمهورية، يتابعون سير العملية الانتخابية باستمرار.

وأكدت، أن بعض الدوائر الانتخابية يوجد بها عصبية قبلية، وهذا يدفع المواطنين للإقبال، والمصريون دائما يحبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات، وأغلب المواطنين الموظفين، يتحركون أيضا في هذا اليوم، بعد الساعة الثالثة مساء، وهذا يزيد عدد الناخبين في هذه الفترة، وفي المجمل هي نسبة جيدة ومشرفة، معربة عن شكرها للشعب المصري على حرصه على اختيار من يمثلونهم داخل البرلمان المصري.

وأعربت عن شكرها لمؤسسات الدولة كافة، على تنظيم الانتخابات، وخاصة القوات المسلحة التي نقلت القضاة إلى الأماكن البعيدة، وأيضا وزارة الصحة التي تشارك وتتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مطالبة المواطنين بالاهتمام باختيار من يمثلهم أسفل قبة البرلمان، لأن المشاركة واجب.