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"تنسيقية شباب الأحزاب": لم نرصد أي خروقات تؤثر على سير الانتخابات

كتب:

شريف سليمان
10:19 م | الإثنين 23 نوفمبر 2020
محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز

قال محمد عبدالعزيز، رئيس غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن جولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كانت ساخنة، كما هو متعارف في جولات الإعادة في دوائر الوجه القبلي، بسبب التركيبة العائلية.

وأضاف عبدالعزيز خلال تصريحات مع مراسل برنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "dmc": "متابعو الانتخابات في 13 محافظة، أكدوا جميعا أن العملية الانتخابية بدأت في موعدها بمختلف اللجان في كل المحافظات، وأكدوا انتظام وسير العملية الانتخابية وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير الدولية في تنظيم العمليات الانتخابية، ولم ترصد أي خروقات تؤثر على سير العملية الانتخابية".

وتابع، أن هناك دائرة أو دائرتين جرى كسر الصمت الانتخابي من قبل بعض المرشحين فيهما، لكن هناك التزام داخل مقار اللجان الانتخابية، والمسؤولون حافظوا على حياد العملية الانتخابية باللجان.

وأوضح: "رصدنا التزاما كبيرًا بقرارات الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وهناك تواصلا مستمرا بين غرفة العمليات المركزية التنسيقية وغرف العمليات المناظرة بمنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات وكانت الملاحظات شبه متطابقة على مدار اليوم الأول".

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