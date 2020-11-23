صور.. عروس بفستان زفافها تدلي بصوتها في انتخابات النواب بقنا

أدلت عروس في ليلة زفافها، بصوتها الانتخابي داخل لجنة السلام الثانوية بنين بمدينة قنا، قبل لحظات من غلق اللجان في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

وقالت العروس "علياء. أ"، 22 عاما، مقيمة بمدينة قنا، إنها سعيدة بالانتخاب ليلة زفافها، وأنها تشعر بالفرح أكثر، لأنها تعد أول عروس بقنا تدلي بصوتها الانتخابي يوم زفافها، موضحة أن وصولها متأخر، لأنشغالها داخل الكوافير.

وأضافت علياء، أن زوجها كذلك أدلى بصوته اليوم داخل لجنته الانتخابية، معربان عن أمنياتهما فوز مرشحهما وينتظران نتيجة الانتخاب.

وقال اللواء، أشرف الداودي، محافظة قنا، إن المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركز انتخابى، كما أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة 2 مليون و 34 الف و373 مواطن.

وأوضح أن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في محافظة قنا تجري بين 18 مرشح، و4 مرشحين بالدائرة الاولي لمركز قنا، و4 مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقادة، و6 مرشحين بالدائرة الثالثه لمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف، و4 مرشحين بالدائرة الرابعه لمراكز ابو تشت وفرشوط.

وأكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة قنا، تعمل على مدار الـ24 ساعة، متصلة بغرف العمليات بكل مراكز المدن ومديريات الخدمات، لمتابعة سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم توفير أماكن جلوس لكبار السن ومظلات بالمراكز الانتخابية، ومياه للشرب لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.

كما تم تكليف رؤساء المدن والقرى بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتقديم حلول فورية للمشكلات وتذليل العقبات أمام الناخبين لسير عملية الاقتراع بسهولة ويسر تام.