أحمد العوضي ينفي شائعة انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

نفي الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خبر انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وعلق "العوضي" على شائعة خبر انفصاله مازحا "إيه ده بجد؟.. تصدق معرفتش إلا من هنا".

وفي منتصف نوفمبر 2018، أعلنت ياسمين عبدالعزيز انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، والد طفيلها ياسمين وسيف الدين، وذلك بعد زواج دام لنحو 17 عاما، وأوضحت أن الطلاق وقع قبل عام من إعلانها، وعقب ذلك التوقيت بدأ يتردد وجود علاقة حب بين ياسمين وأحمد العوضي الذي شاركها في مسلسل "الملكة" ونشرا صورا تجمعهما خلال التصوير.

وبعدها ظهر "العوضي"، مع ياسمين في عيد ميلادها، والتقاط معظم صور الحفل سويا، ثبتت الشائعة، ليأتي شقيق ياسمين، ويؤكد ارتباطهما بالبوست الذي نشره.

ونشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورا تجمعها بالفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

واكتفت "ياسمين"، بالتعليق بـ"قلوب" فقط، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، منها الفنانة بدرية طلبة، حيث قالت "ماشاء الله ربنا يحفظكم"، وتفاعلت الفنانة دينا فؤاد ومحمد لطفي بـ"قلوب".

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

اما العوضي فقد تألق رمضان الماضي في مسلسل "الاختيار"و كرمت القوات المسلحة أبطال مسلسل الاختيار خلال الندوة التثقيفية الـ32، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الفنان أحمد العوضي لـ"الوطن"، إن تكريم القوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي شرف كبير له، والتكريم كان أمنيته لما يحمله من مشاعر الحب والاحترام والتقدير للرئيس السيسي.

وأضاف العوضي أن ذكر الرئيس السيسي لاسمه على وجه الخصوص هو في حد ذاته التكريم.