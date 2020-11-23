نادي دكرنس: ننتظر اعتذار محافظ الدقهلية لمجلسنا بعد طلب حله

طالب مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضي، باعتذار محافظ الدقهلية عن طلبه لوزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي، كما طالب المحافظ بزيارة إلي مقر النادي ليرى حجم الإنجازات التي حققها هذا المجلس، قائلين :" ننتظر اعتذارا رسميا منك تجاه هذا المجلس المحترم".

وأصدر مجلس إدارة النادي، قال فيه : "نما إلى علم مجلس إدارة نادى دكرنس أن محافظ الدقهلية رفع مذكرة إلى وزير الشباب والرياضة يطلب فيها استصدار قرار بحل مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضي معللا طلبه بأن مجلس إدارة النادي قام بتكريم مديرة مدرسة عمر مكرم الإبتدائية بدكرنس بعدما أقالها المحافظ من منصبها فى منتصف شهر أكتوبر الماضي فيما اعتبره المحافظ مخالفة تستوجب حل مجلس إدارة النادي" .

وأعلن مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضي رئيسا وأعضاء: "نكن للمحافظ كل احترام وتقدير لشخصه الكريم ولمنصبه الرفيع كمسئول أول عن إدارة شئون المحافظة ولنا أن نتفق معه فى أسلوب إدارته ولنا الحق أيضا أن نختلف مع بعض قراراته" .

وذكر النادي بخصوص واقعة إقالة مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية من منصبها قائلا: "ليست الإقالة هي التي نرفضها فهو أمر يدخل فى نطاق اختصاص المحافظ ولا يدخل فى اختصاص مجلس إدارة نادى دكرنس ولكن ما آلمنا وأصاب كل أبناء دكرنس بالألم هو إهانة سيدة فاضلة من سيدات دكرنس وهى مربية أجيال لها فى أعناق أبناء دكرنس فضل قديم، فقرار الإقالة من المنصب ليس لازما أن يكون مصحوبا بإهانة الموظف المقال وخصوصا إذا كانت تلك الإهانة على مرأى ومسمع من الجميع بل وتداولتها كل المواقع الإخبارية فى مقطع فيديو يجبر فيه المحافظ مديرة المدرسة أن تقوم بفك وحمل الشباك الألوميتال ثقيل الوزن ولا يكتفى بذلك فينعتها ب " الفاشلة".

وأكد النادي، أن هذا الذي جعل مجلس إدارة النادي يقوم بمحاولة رفع الروح المعنوية لتلك السيدة الفاضلة بعدما تعرضت له من ألم وحسرة وحزن ومهانة وهو ما اعتبره المحافظ مخالفة لقراره وتحديا له فتقدم لوزير الشباب والرياضة بطلب حل مجلس إدارة النادي ، ونحن إزاء ذلك الطلب المقدم من المحافظ فإننا نعلن رفضنا التام له بل ونرفض تماما هذا الأسلوب فى التعامل مع مجلس إدارة نادى دكرنس ولكن عزاءنا الوحيد أن هذا الأمر معروض على وزير الشباب والرياضة الذى نثق فى حنكته وحسن إدارته للأمور" .

ووجه مجلس إدارة النادي رسالة إلي المحافظ "أنظر كيف يعامل رئيس الجمهورية صغار الموظفين والعمال فى المواقع والمصانع والمؤسسات وتعلم منه كيف يكون القائد الذى يرفع الروح المعنوية لجنوده وكيف يكون القائد جابرا للخواطر لا كاسرا لها" .