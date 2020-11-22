إدارة ترامب: 13 عاما السن الأدنى لتلقي لقاح كورونا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن السن الأدنى لتلقي لقاح كورونا سيكون 13 سنة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وأعلنت إدارة ترامب، قبل قليل، أن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا ستبدأ مطلع ديسمبر.

وأصيب دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، ولا يعاني من أعراض، وفقًا لما أعلنت وسائل إعلام أمس.

وحسم مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، المحامي بوب بوير، الجدل الذي كان قائمًا في الساعات الماضية، حيال حظوظ الرئيس دونالد ترامب، بقلب نتائج الانتخابات، وتغييرها لمصلحته من خلال الدعاوى القضائية التي تقدّم بها للطعن على نتائج الانتخابات، في أكثر من ولاية أمريكية.

وقال المحامي بوب بوير، إن فريق ترامب القانوني خسر 28 دعوى قضائية في غضون 17 يومًا، وأضاف: "إنهم لا يخسرون فقط دعاوى قضائية، إنهم يخسرون أيضًا محاميهم"، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأكد المحامي بوير أن الرئيس ترامب "يحاول تمزيق الأصول التي ترعى الديمقراطية، لكنه فشل في ذلك، حيث بدت القوانين راسخة وقوية"، حسب ما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في العاصمة واشنطن.

وذكر بوير أن وزارة الأمن الوطني التي سعى ترامب إلى التأثير عليها حسمت الجدل، وقالت إن "ادعاءاته بحصول تزوير غير صحيحة، وإن الانتخابات كانت الأكثر أمنًا ونزاهة في تاريخ أمريكا". وختم بأن "مزاعم ترامب وإجراءاته القانونية مكتوب لها الفشل".