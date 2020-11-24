لقاحات كورونا تجدد الأمل في علاج الفيروس.. والصحة العالمية "متخوفة"

شدد مدير منظمة الصحة العالمية، الاثنين، على أن هناك "حاجة ماسة" إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لمشاركة لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ولفت تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى وجود "خطورة من سحق الفقراء والضعفاء" خلال التدافع للحصول على لقاحات "كوفيد-19"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ووقعت عشرات الدول على خطة اللقاحات العالمية المعروفة باسم "كوفاكس" التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، لتوفير جرعات اللقاح لدول لا يمكنها تحمل تكاليفه بطريقة أخرى.

وحتى الآن، جمعت 5 مليارات دولار، بما فيها أكثر من 500 مليون يورو (600 مليون دولار) من ألمانيا.

وأعلن مختبر أسترازينيكا البريطاني، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي يطوّره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، فعّال بنسبة 70% للوقاية من المرض.

وأوضح المختبر أنها نتائج موقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في بريطانيا والبرازيل.

وقال الباحث الرئيسي في أسترازينيكا، أندرو بولارد، إن العلماء سعداء بالنتائج، مشيرا إلى أن الباحثين وجدوا أنه إذا تم إعطاء الأشخاص نصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة، بدلا من جرعتين كاملتين، فإن نسبة الوقاية ترتفع إلى 90 في المئة.

وأردف بولارد قائل "تظهر هذه النتائج أن لدينا لقاحًا فعالًا سينقذ أرواحا كثيرة".

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، موافقة طارئة لاستخدام علاج لكوفيد-19 الذي طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية "ريجينيرون". وكان العقار الذي تمت الموافقة عليه قد استخدم في علاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما أصيب بكوفيد-19.

ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ستيفن هان، قوله إن "السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسيلة قد يتيح للمرضى تجنب دخول المستشفى ويخفف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "ريجينيرون"، ليونارد شلايفر، إن هذا يشكّل "خطوة مهمة في مكافحة كوفيد-19، إذ سيتمكّن المرضى المعرّضون لمخاطر عالية في الولايات المتحدة، من الحصول على علاج واعد في وقت مبكر من مسار العدوى".

ومُنح الضوء الأخضر لعلاج "ريجينيرون"، المسمّى "ريجن-كوف-2"، وهو مزيج من اثنين من الأجسام المضادة، بعدما ثبت أنه يقلل من حالات كوفيد-19 التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف الطوارئ.

وكانت شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتك"، قد أعلنتا الجمعة، تقدمهما بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19.

وتتوقع الشركتان أن تمنح إدارة الغذاء والدواء الموافقة على الاستخدام الطارئ بحلول منتصف ديسمبر.

وقالتا إنهما ستبدآن في شحن الجرعات على الفور، علما أن "فايزر" توقعت أن يكون لديها 50 مليون جرعة لقاح جاهزة هذا العام، وهي كمية كافية لحماية 25 مليون شخص.