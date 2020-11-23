وزير الصحة ببريطانيا: توزيع لقاح كورونا اعتبارا من يناير المقبل

أعلنت جامعة أكسفورد، أن لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا في مراحل التجارب النهائية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وكانت الجامعة، أعلنت قبل قليل أن فعالية اللقاح في مواجهة فيروس كورونا 90%.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه سيتم إجراء المزيد من اختبارات السلامة على لقاح أكسفورد، مؤكدا أن النتائج رائعة.

وأوضح وزير الصحة البريطاني، أن لقاح أسترازينيكا فعال للجميع ومن الجرعة الأولى، مؤكدا أن لقاح "أسترازينيكا" فعال بنسبة 90% وسيتم توزيعه على نطاق واسع اعتبارا من يناير المقبل.