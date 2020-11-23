القومي للبحوث: أمامنا شهر على نهاية تجارب التأكد من سلامة لقاح كورونا

قال الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز هو الأكبر في مصر وقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويمتلك معملًا خاصًا لدراسة كل الفيروسات التي تظهر في كل دول العالم، وهو ما جرى تطبيقه على فيروس كورونا، لافتًا إلى أن التجارب الخاصة بالتأكد من أمان اللقاح الذي صنعه المركز ستستغرق شهرين، انتهى شهر منهما.

وأضاف "معوض" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة": "بدأنا دراسة فيروس كورونا ديسمبر الماضي قبل ظهور أول إصابة بمصر، وعملنا في أكثر من محور، كان أهمها إنتاج اللقاح، لأننا نعمل في أكثر من محور، إذ إننا نعمل على إنتاج اللقاح والأدوية ولدينا مجموعات تشخيصية وندرس التتابع الجيني للفيروس".

وتابع أن المركز نجح في إنتاج 4 لقاحات خاصة بفيروس كورونا المستجد، سُجل واحد منها في منظمة الصحة العالمية، إذ بدأنا التجارب ما قبل السريرية على حيوانات التجارب، وجرى استخدام الفيروس في صورته غير النشطة وجُرب على خلايا بالمعمل، وبعدها انتقل المركز إلى التجارب على الحيوانات، وكانت نسبة نجاحها 98% من حيوانات التجارب.

وأردف: "انتهينا من إعداد ملف كامل للبدء في التجارب الإكلينيكية على الإنسان، وقدمناه لهيئة الدواء، وردت علينا بـ18 سؤالا وردينا عليهم جميعا وزرنا المصنع الذي سينتجه، إذ أبدت إدارته بعض الملاحظات البسيطة، وسنجيب عليها بعدها نرسل الملف إليها مرة أخرى"، لافتًا إلى أن التجارب الخاصة بالتأكد من أمان اللقاح ستستغرق شهرين، انتهى شهر منهما.