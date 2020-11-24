"استشاري ترامب": خلال أسبوعين ستظهر الأحكام النهائية لطعون الانتخابات

قال جابريل صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحكمة العليا إذا حكمت بأن التجاوزات التي حدثت في الولايات الخمس المتبقية وهي (بنسلفانيا وميتشجن ونيفادا ونيو مكسيوكو وأريزونا) لم تؤثر على سير العملية الانتخابية فإن ترامب سيعترف بالهزيمة ويهنئ بالرئيس جو بايدن ولكن إذا تم إثبات أن التجاوزات أثرت على نتيجة الانتخابات سيكون ترامب رئيسا مرة أخرى للولايات المتحدة لمدة 4 سنين جدد.

وأضاف "صوما" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية أن “cbc” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الطعون المرفوعة لم تذهب إلى المحكمة الدستورية بسبب تراتبية القضاء بداية من المحكمة الابتدائية ثم محكمة التمييز وتنتهي عند المحكمة العليا الفيدرالية لافتا إلى أن الأمر في ولاية جورجيا لم يتم حسمه لصالح الديمقراطيين حتى الآن كما يعتقد بعض المتابعين للولايات المتحدة من خارجها.

وأكد عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه خلال الأسبوعين المقبلين ستظهر أحكام نهائية ستكون فاصلة في مسألة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية ليكون الرئيس 46 في تاريخ الولايات المتحدة.

ودارت الانتخابات الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب في ظل ظروف صعبة استثنائية بسبب مرور العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وسط تسجيل الولايات المتحدة أعلى نسبة وفيات وإصابات لكورونا وسيصوت مندوبون المجمع الانتخابي لكل ولاية أمريكي في المجمع في 14 ديمسبر المقبل، ومن المقرر تنصيب الفائز بالانتخابات الرئاسية 2020 في 20 يناير 2021 وفي حالة فوز بايدن فسيكون أحد أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا ويبلغ من العمر 78 عاما واحتفل بعيد ميلاده مؤخرا في 20 نوفمبر الماضي.