كشف غموض اختفاء فتاتين بالقليوبية.. "هربت لحبيبها وأخدت صاحبتها"

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة غياب فتاتين بقرية كفر طحا مركز شبين القناطر والتي أثارت رواد التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث تبين أن إحدى الفتيات قررت الهروب لحبيبها بمحافظة الدقهلية واصطحبت الأخرى معها، حيث تمكنت أجهزة الأمن بالمحافظة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية من استعادتهما وتسليمهما لأسرتيهما والتعهد بحسن رعايتهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتسليم الفتاتين لأسرتيهما وكف البحث عنهما.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بورود بلاغ بغياب "أ.ح.م" 17 عاما، عاملة بمصنع ملابس دائرة المركز، ومقيمة كفر طحا، و"إ.ح.م"، 17 عاما، عاملة بذات المصنع، ومقيمة ذات الناحية، حيث خرجتا من منزلهما بتاريخ 19 نوفمبر الجاري متجهتين للمصنع محل عملهن ولم تعودا حتى ولم يشتبه في غيابهما جنائياً حيث تبين من الفحص المبدئى خروج الفتاتين للتنزه.

تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حاد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية وبالفحص وجمع المعلومات عن الواقعة تبين وجود علاقة عاطفية بين الأولى وأحد الأشخاص ويدعى "خ.ر.م" 20 عاما، فلاح، ومقيم مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وسابقة تقدمه لخطبتها ورفضه من قبل أهلها، وفي الآونة الأخيرة تقدم آخر لخطبتها ولاقى قبول أهلها، ما دفعها لترك المنزل لرفضها الأمر واصطحاب صديقتها الثانية والتوجه لسالف الذكر والإقامة لديه والعمل رفقته بمزرعة تربية الماشية التي يعمل بها والكائنة بناحية سكنه.

بالتنسيق وأمن الدقهلية جرى استهداف مكان تواجد المتغيبتين واصطحابهما والمذكور لديوان المركز وبسؤالهما رددتا مضمون ما أسفر عنه الفحص.