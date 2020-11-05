"أمن القليوبية" يعيد مريضا هرب من مصحة لعلاج الإدمان في العبور

تمكن رجال مباحث العبور بالقليوبية، من ضبط مدمن هارب خلال خضوعه لجلسات العلاج بأحد المصحات بالحي الخامس بمدينة العبور.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد تلقيه بلاغًا من أحد سكان الحي الخامس بالعبور التابع لدائرة القسم، وعلى الفور توجه المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث العبور، إلى هناك.

وبالفحص تبين تمكن أحد المدمنين المودعين بأحد مصحات علاج الإدمان بالحي، من الهرب من على سور المصحة، واختباؤه بأحد العقارات المجاورة، ما دفع الأهالي بتقديم بلاغ لسرعة ضبطه.

تم ضبط المدمن وأعيد للمصحة، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إيداع قاتل والديه إحدى مؤسسات الصحة النفسية

وكان أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز القناطر، في وقت سابق، بإيداع "مريض نفسي"، والمتهم بقتل والده ووالدته بمنطقة باسوس بمركز القناطر، إحدى مؤسسات الصحة النفسية، بعد ورود تقرير الطب النفسى الذى تم إجراءه على المتهم، وتبين عدم سلامة قواة العقلية، كما أنه لم يكن بوعيه خلال الواقعة التى راخ ضحيتها والديه.

وأوضح تقرير الطب النفسى، أن المتهم ارتكب الجريمة وهو يعاني من مرض عقلي، كما أن الجريمة تمت قبل يومين من اكتشافها، حيث ذهب أحد أقارب الأسرة للاطمئنان عليهم فتبين وجود رائحة كريهة، وبإبلاغ الشرطة جرى اكتشاف الجريمة.

وكان أقدم مريض نفسي على طعن والده ووالدته بسكين حتى الموت، وأصيب بعدها بحالة هياج شديد وجلس يهزي بألفاظ وكلمات غير مفهومة، وتم السيطرة عليه بواسطة أجهزة الأمن والتحفظ عليه لحين التحقيق معه، تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى القناطر الخيرية،

ومن جانبها، قررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لفحص الجثتين والتحفظ على الأداة المستخدمة في الحادث.