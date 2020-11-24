"الصحة العالمية" تحذر من جائحة قادمة قد تهدد البشر: بكتيريا مقاومة

كشفت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، عن جائحة جديدة قد تواجه البشرية في المستقبل بسبب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية وذلك خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

الجائحة الجديدة التي حذرت منها طلعت وتحدث عنها الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، نرصدها لكم كما يلي:

- أنتجت بعض الجراثيم والفطريات، طيلة آلاف السنين، مواد كيميائية لحماية أنفسها من هجمات الكائنات المجهرية الأخرى ويُشار إلى المواد المُستخدمة حالياً في الطب لمواجهة البكتريا باسم "المضادات الحيوية" وللتمكّن من البقاء طوّرت ميكروبات أخرى آليات تمكّنها من مقاومة المفعول السام للمضادات الحيوية وبناء عليه تمثّل "مقاومة مضادات الميكروبات" ظاهرة قديمة راسخة في جينات المقاومة التي تتوارثها الميكروبات نسلاً بعد نسل.

- الجائحة القادمة ستكون البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية لأن البكتريا أصبحت تقاوم جميع المضادات الحيوية الموجودة في الأسواق حاليا "المضادات الحيوية فقدت فاعليتها وتأثيرها في مواجهة الإصابات البكتيرية" بسبب استخدام المضادات الحيوية بطريقة عشوائية.

- المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات ولا البرد والإنفلوانزا وارتفاع درجة الحرارة للأطفال والأمراض الفيروسية وكثرة الاستخدام بدون وعي وبدون نصائح طبية وبدون طبيب تسبب أن البكتريا تتغير وتتحور وتغير جيناتها وتقاوم جميع المضادات الحيوية مما يسبب حدوث وفيات كثيرة.

- البكتريا تكتسب مقاومة وتصبح أقوى من المضاد الحيوي وعند إصابة الإنسان ببكتريا في الجهاز البولي أو الهضم وأم الدم لا نجد المضاد الحيوي الفعال ويحدث.