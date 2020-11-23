ماذا ينتظر متعافو فيروس كورونا بعد الشفاء؟.. الصحة العالمية تجيب

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار الصحة العالمية، إن بعض المتعافين من فيروس كورونا تظهر عليهم آثار مرضية بعد التعافي وتظل مستمرة معهم لمدة 3 اسابيع علي الأقل وهي ماتسمي بـ"المضاعفات".

وأضاف "عصمت"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": تشكل الأعراض التي يعاني منها المتعافين، حسبما أشارت الدراسات الأولية التي أجريت عليهم، هي الشعور بالتعب وضيق التنفس والصداع والأرق وألم الصدر والمفاصل والسعال وطفح جلدي بسيط".

وأكد أن هذه الأعراض تستمر فترة بعد التعافي ثم تختفي، مشيرا إلى أن مصر مازالت في الموجة الأولي للفيروس، ولا صحة لما يتردد بأنها دخلت الموجة الثانية كل ما يحدث هو زيادة في أعداد الإصابات بنسبة 15% فقط تزامنا مع دخول فصل الشتاء.

ووجه مستشار منظمة الصحة العالمية مجموعة نصائح أهممها ضرورة الحفاظ علي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل الفترة القادمة لأنهم مازالوا في خطر الإصابة بالفيروس.

وشدد علي أهمية ارتداء الكمامات لأنها خط الدفاع والوقاية من الفيروس علي مستوي العالم، والتهوية الجيدة خاصة مع دخول فصل الشتاء، والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، وإلغاء أي تجمعات، وغسل اليدين باستمرار ليس فقط للحماية من فيروس كورونا ولكن للحماية من كافة الأمراض التنفسية التي تنتشر في الشتاء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.