 ألمانيا تسجل 13 ألفا و249 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 ألفا و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 942 ألفا و687 حالة.

وأضاف المعهد -في بيان، أوردته صحيفة (بيلد) الألمانية- أنه سجل 249 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 14 ألفًا و361 حالة.

وأشار إلى أن حوالي 618 ألفًا و800 حالة تماثلت للشفاء من المرض، و296 ألفًا و200 حالة نشطة في البلاد.