رجل يلقي زوجته من الدور السابع بالمرج: ظبطتها بتخوني مع جاري

مشهد صادم تفاجأ به أهالي أحد شوارع المرج، الذين تجمعوا حول حول ربة منزل سقطت من الطابق السابع بإحدى العقارات وماتت في الحال، ليكتشفوا أن زوجها ألقاها دون تردد بسبب شكه في سلوكها، ليتم إبلاغ الشرطة التي بدأت على الفور في إجراء المعاينة والتحريات والاستماع إلى شهود العيان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

وصرحت النيابة العامة، بدفن جثة السيدة بعد الانتهاء من تشريحها، واستعجلت الطب الشرعي لإرسال التقرير النهائي الخاص بسبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها عن الواقعة وملابساتها، وعرض المتهم عليها.

وكان مأمور قسم شرطة المرج، قد تلقى بلاغا من الأهالي بسقوط ربه منزل من الطابق السابع ووفاتها في الحال، وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أن زوجها تعمد إلقائها من الطابق السابع بسبب شكة في سلوكها.

وضبط الزوج، عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أيدها، وأشار إلى أنه دخل المنزل، وتفاجأ بزوجته في أحضان أحد الجيران، يعمل سائق توكتوك، وبالدخول عليهما تمكن العشيق من الهرب، بينما لم تستطع زوجته الهرب، فقام بحملها وألقاها من الطابق السابع، لتسقط على الأرض جثة هامدة.

وألقي القبض على سائق التوكتوك، وبمواجهته بأقوال الزوج، أنكر وجود علاقة غير شرعية مع المجني عليها، وحرر محضر الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتقرر تشريح جثه المجني عليها لمعرفة سبب الوفاة، وعرض زوجها على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات.

وكلفت النيابة، المباحث بإجراء صحيفة حاله جنائية للمتهم، كما طالبتها بسرعة تحرياتها حول الواقعة، لكشف ملابساتها، وقررت حجز المتهمـ على أن يمثل أمامها مجددا، بعد ورود تحريات المباحث.