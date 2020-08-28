التفاصيل الكاملة لتخلص جزار الهرم من زوجته بسبب شكه في سلوكها

جريمة بشعة شهدتها منطقة الهرم، تجرد فيها زوج "43 عاما" من مشاعره الإنسانية ومارس مهنته كجزار، على زوجته صاحبة الـ28 عاما والتي أنجب منها طفلين.

أخطار من شخص بعثوره على ابنته في ديب فريزر

البداية كانت بتلقي النيابة العامة، إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بعثور رجل على جثمان ابنته مقطَّعًا داخل أكياس بمبرد بمسكنها بالهرم، وذلك بعدَ تغيبها وزوجها عنه لفترة، حيث انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث، فتبينت آثار ارتكاب الجريمة فيه وناظرت الأشلاء.

وانتدبت النيابة العامة، الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار المادية بمسرح الجريمة وفحصها، والطبيبَ الشرعيَّ لإجراء الصفة التشريحية على الأشلاء.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن خلافات زوجية بين الأخيرة وزوجها كانت هي السببَ وراء الجريمة، حيث استولى الزوج المتهم على أدوات للجزارة من محل الذي يعمل به، واشترى الأكياس التي حوت أشلاء المجني عليها من محل مجاور، وقد التقطت كاميرات المراقبة بمحل الجزارة حيازته للأكياس المذكورة، والتي بَدَت ممتلئةً في أحد مشاهدها.

الزوج يعترف بجريمته

اعترف الزوج والذي يعمل جزارا بتفاصيل جريمته، أثناء مثوله أمام الجهات الأمنية والقضائية، وأفصح عن اللحظات الأخيرة بينه وبين زوجته حتى سقوطه في إيدي رجال المباحث، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، الذين تمكنوا من ضبطه داخل شقة صديقه بمنطقة الوراق.

ملابس الزوجة أول طريق الشك

شيء غريب لاحظه الزوج عند عودته من العمل لمسكن الزوجية قلبت حياته رأسا على عقب، "بقالي 8 شهور بشك فيها، كانت كل شويه تتطلب مني الطلاق، وقبل الجريمة بيومين كنت راجع من الشغل، أنا شغال جزار في محل بالدقي، لقيت على ملابس مراتي - يقصد - الضحية - آثار سائل منوي.. ومكنتش لمستها ولا أقمت معها علاقة من شهور".

المتهم: قطعت رقبتها زي المواشي

من هنا بدأ الزوج يفكر في كيفية التخلص من زوجته، بدأ يخطط للجريمة حتى استقر على موعد النهاية، "فكرت أتخلص منها، أخدت الأولاد عند حماتي، ورجعت معها على أساس إني هعزمها على العشاء ونقضي وقت كويس، ومفيش بمجرد ما دخلنا الشقة، دخلت أوضة النوم، دخلت أنا على المطبخ، أخدت السكينة، ورحت دبحها، قطعت رقبتها زي المواشي".

سقوط المتهم

واصل المتهم اعترافاته: "بعد ما دبحتها، جبت الساطور وفضلت أقطع فيها، أخدت وقت كتير، وجبت أكياس بلاستك ووضعت أشلاء الجثة في ديب فريزر وهربت.. وأنا ماشي مكنش عارف أعمله إيه، اتصلت بواحد صاحبي في منطقة الوراق وقلت له اللي حصل، وروحت عنده وبعدين رميت التليفون بتاعي، وفضلت هربان لحد ما لقيت المباحث جت تحت البيت، عرفت أن هم وصلوا ليا، فتحت الباب ليهم ولما شفت رئيس مباحث الهرم المقدم أحمد عصام قلت له على كل التفاصيل وأنا راكب معاه في العربية، اعترفت بكل حاجة".

القاتل استخدم أسلحة محل الجزارة الذي يعمل به

واستعان القاتل بأدوات محل الجزارة الذي يعمل به "ساطور و3 سكاكين"، وذلك من أجل تقطيع زوجته إلى 6 أجزاء، ووضعها داخل ديب فريزر، داخل شقة الزوجية بالهرم تمهيدًا لاخفاء الجثة حيث قطع جسدها إلى 4 أجزاء بالساطور، وفصل رأسها وقدمها اليسرى، وأحضر عددا من الأكياس البلاستيكية، ووضع فيها أشلاء الجثة، وتركها في ديب فريزر بالشقة، وفر هاربا من مسرح الجريمة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن المتهم ويدعى "محمود"، 43 عاما، جزار، أفصح عن ملابسات ودافع جريمته، واعترف في محضر الشرطة بأنه يشك في سلوك زوجته منذ قرابة 8 أشهر، وأنها على علاقة مع أحد الأشخاص وعند مواجهتها طعنها ولدى محاولة المجني عليها الاستغاثة، أجهز عليها بفصل رأسها عن جسدها، وتقطيع جثتها باستخدام ساطور إلى أجزاء، ووضعها داخل أكياس بالثلاجة "ديب فريزر".

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، واستعجال إرفاق التقارير الفنية بالأوراق، وانتداب مصلحة الطب الشرعي لفحص السلاحَيْن المضبوطين بإرشاد المتهم؛ لبيان مدى إمكانية استخدامهما في الجريمة على نحو ما أقرَّ به المتهم، ومدى وجود أيَّة آثار مادية أو دموية خاصَّة بالمجني عليها، وكذا فحص خُصيلات شعر ضبطت مع المتهم بيانًا لمدى حملها الحمضَ النوويَّ للمجني عليها.