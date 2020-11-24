"أرامكو": العملاء لم يتأثروا بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية بجدة

قال مسؤول في شركة أرامكو السعودية، أن العملاء لم يتأثروا بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية بجدة، وفقا لما نقلته قناة "سكاى نيوز عربية" عن وكالة رويترز.

وأوضح مسؤول شركة أرامكو، أن الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة يمثل 10% من كل الوقود المخزن،لافتا إلى أن الشركة أظهرت قدرتها على التعامل مع هجوم الحوثيين ورجال الإطفاء استجابوا فورا وأخمدوا الحريق في 40 دقيقة.

يذكر أن مصدرًا مسؤولاً في وزارة الطاقة السعودية كان صرح مساء أمس، بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح الاثنين، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق بخزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وأوضح المصدر، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث جراء ھذا الاعتداء إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأكد أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وكرر "المصدر"، تأكيد المملكة على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفه.