شقق سكنية وتحمل رسوم التصالح.. جهود مستقبل وطن لدعم مبادرة حياة كريمة

في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أكثر من عام، قام حزب "مستقبل وطن" بالعديد من الجهود لدعم المبادرة، حيث أعلن في الساعات الماضية عن التكفل بنقل 130 أسرة من منطقة منشأة ناصر إلى حي الأسمرات بسبب تضررهم من الأمطار التي سقطت الأيام الماضية.

وسلم الحزب شقق سكنية كاملة الفرش والتجهيز بحي الأسمرات للأسر من أصحاب المنطقة المتضررة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، بحسب ما أكده النائب عماد سعد حمودة، نائب رئيس الحزب.

وأوضح أن قيادات الحزب تحركت على الفور لمنطقة منشأة ناصر، بعدما أخطرت أمانة الحزب بمنشأة ناصر بوجود بعض الأسر تعيش في خيام متضررة من سقوط مياه الأمطار في الأيام الماضية، و تم التواصل مع محافظة القاهرة، وتم التعاقد مع 130 وحدة جاهزة بالكامل.

تحمل رسوم التصالح لـ27 ألف حالة بالمحافظات

قدم حزب مستقبل وطن، جهود مجتمعية أخرى، حيث أعلن في سبتمبر الماضي، عن تحمله رسوم التصالح لعدد ألف حالة مخالفة بكل محافظة من حالات محدودي الدخل، بإجمالي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.

وأكد الحزب، في بيان له، أن القرار جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لمؤسسات الدولة بشأن ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من مسئولية الحزب الوطنية ودوره المجتمعي.

وتابع الحزب، بأنه بدأ بالفعل في حصر الحالات المٌستحقة على مستوى محافظات الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المُهلة الثانية التي حددها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ودعا الحزب المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين، تفعيل دورهم المجتمعي في هذا الشأن، وتحمل مسئوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصري تحت رعاية رئيس الجمهورية.