"مستقبل وطن" يتكفل بنقل 130 أسرة من منطقة منشأة ناصر لحي الأسمرات

أعلن حزب مستقبل وطن، عن التكفل بنقل 130 أسرة من منطقة منشأة ناصر إلى حى الأسمرات بسبب تضررهم من الأمطار.

وقام الحزب بتسليم شقق سكنية كاملة الفرش والتجهيز بحي الأسمرات، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.

من جانبه، قال عماد سعد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن أمانة الحزب بمنشأة ناصر ، أخطرت الحزب بوجود بعض الأسر تعيش في خيام متضررة من سقوط مياه الأمطار في الأيام الماضية.

وقال سعد، في تصريحات له، إن قيادات الحزب تحركت على الفور لمنطقة منشأة ناصر، لبحث حالة تلك الأسر التي تضررت جراء سقوط الأمطار الغزيرة، وتبين أن هناك ما يقرب نحو 130 أسرة تعيش في خيام غير أدمية.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن بدوره المجتمعي تحرك الحزب فورا في ذات اليوم الذي تم بحث الحالة به، وأعطى تلك الأسر بطاطين وبعض المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه في اليوم التالي تم التواصل مع محافظة القاهرة، وتم التعاقد مع 130 وحدة جاهزة بالكامل.

من جانبه، أوضح أمين مسعود، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بأمانة القاهرة، أن ما يقوم به الحزب يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بضرورة توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.

ويسعى حزب مستقبل وطن، دائما إلى مشاركة المواطنين مشاكلهم والمُساهمة في توفير الحلول لتلك المشكلات باعتبار ذلك واجبا وطنيا والتزاما حزبيا لجميع أعضاء الحزب.

ونظم الحزب حوالي 3000 قافلة طبية منذ عام 2018 وعلاج حوالي 25000 مواطن من فيروس سي بالمجان بكافة محافظات الجمهورية.

وابتكر الحزب فكرة تجهيز أتوبيسات كعيادات مُتنقلة بأطقمها الطبية لتقديم خدماتها العلاجية للمواطنين، وكذاك توزيع حوالي مليون ونصف مطبوع إرشادي بمختلف المحافظات لتوعية المواطنين والحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا وسُبل الوقاية منه وتوزيع حوالي 80 ألف حقيبة تحتوي على بعض وسائل التعقيم والتطهير (كمامات – قفازات طبية – مواد مُطهرة) بمختلف المحافظات.. فضلاً عن تشكيل مجموعات من شباب الحزب وبعض المتُخصصين لإجراء عمليات تطهيروتعقيم لـ(دور العبادة – المصالح حكومية والخدمية – وسائل النقل والمواصلات – ماكينات الصرف الآلي – منشآت سياحية) بمختلف المحافظات.