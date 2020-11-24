عين المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد محمد صلاح الدين نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وذلك خلفًا للدكتور المهندس حسن أحمد عبدالمجيد والذي وافته المنية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الجاري.

يُذكر أنَّ المهندس محمد محمد صلاح الدين قد شغل منصب مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الفترة من 4/8/2020 حتى 15/11/2020، كما شغل منصب مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع من يناير 2019 حتى أغسطس 2020، وكذا مساعداً لرئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة.