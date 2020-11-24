مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات النواب في العياط: واجب وطني

أدلى العشرات من المواطنين بأصواتهم في ثاني أيام جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، مؤكدين أن نزولهم ومشاركتهم في جولات الإعادة واجبا وطنيا تجاه بلدهم، وحق دستوري.

فيما طبقت لجنة الانتخابات الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وإلزام الناخبين بارتداء الكمامات، وتعقيم المقار الانتخابية والمقاعد الخشبية ودورات المياه، للوقاية من انتشار الفيروس، وتوفير الحماية الكاملة للناخبين.

وجابت سيارات النقل جميع شوارع البدرشين والعياط، لمطالبة المواطنين بالنزول إلى المقار الانتخابية، والمشاركة في آخر أيام جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى، إضافة إلى دعم مرشحيهم في الانتخابات، مؤكدين أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق أصيل لكل مواطن مصري.

وقال أحمد عمر، أحد الناخبين بمدينة العياط، إن هناك إقبالاً متوسطا من قبل المواطنين على المشاركة في ثاني أيام جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى، مشيراً إلى أن هناك تكتلات من جميع العائلات بالعياط لدعم مرشحين بعينهم، مؤكداً أنه يأمل أن يتم تحقيق كل مطالب أهالي الدائرة المشروعة من قبل المرشحين عقب فوزهم كما وعدونا.

وأضاف عمر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك 4 مرشحين يتنافسون في جولة الإعادة على مقعدين، حيث اشتد الصراع بين المرشحين الحزبيين والمستقلين لكسب ثقة أهالي الدائرة، لافتاً إلى أن سيارات النقل تجوب الشوارع لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب، مطالباً الجميع بالنزول إلى صناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

فيما ساعد العديد من رجال الشرطة كبار السن على الدخول للجان، وتيسير عملية التصويت لديهم، بسبب معاناتهم، إضافة إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.