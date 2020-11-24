وفاة 4 مسنين بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل في أسوان

توفي 4 من كبار السن المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، داخل قسم العناية المركزة لمستشفى أسوان التخصصي، المخصص لعزل حالات كورونا، خلال الساعات القليلة الماضية، ما أدى إلى حالة من الحزن الشديد لدى أهالي المحافظة.

وعلمت "الوطن" من مصادرها داخل مستشفى العزل، إن المتوفون هم كل من " محمد .ع. غ، 70 سنة، مقيم بوادي عبادي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، و"حجاجية. ج. ح"، 64 عاما، مقيمة بالشيخ هارون بمدينة أسوان، و"رمضان .ع. م"، 64 عاما، مقيم بنجع الحجر الجعافرة التابعة لمركز دراو وسط محافظة أسوان ، "ويوحنا. ب. م."، 75 عاما، مقيم بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، إن الوضع بمستشفى أسوان التخصصي مستقر حتى الآن، وجميع الحالات الموجودة داخل المستشفى عددها 32 حالة فقط، مقسمة كالتالي: 22 حالة بالقسم الداخلي و10 بالرعاية المركزة، مضيفاً أنه لم تخرج أي حالة اليوم، أو تحويلات للمنزل.

وعن البيان التراكمي للمصابين بعزل أسوان، قال إن الإجمالي 1310 حالات، وإجمالي المتعافين داخل المستشفى 453، وإجمالي الوفيات 237، والتحويلات للمنزل وخروج 379، والتحويلات للمنزل 209.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة، هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، وجهز لاستقبال حالات العزل؛ إذ حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية للفيروس.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض، وعاملون مخصصون للتعامل مع هذه الحالات.