حرب حجارة في الخانكة بسبب المنافسة على بيع الألبان

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والحجارة شهدتها عزبة جورجي بقرية سرياقوس بالخانكة، بسبب المنافسة على بيع الألبان وجرى ضبط الأطراف المتشاجرة وتعيين الحراسات اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد محمد عبد السلام مأمور مركز الخانكة بحدوث مشاجرة بناحية عزبة جورجي بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة.

انتقل اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إلى موقع المشاجرة، وتبين من التحريات التي باشرها العميد خالد محمدي رئيس المباحث الجنائية حدوث المشاجرة بين طرف أول عائلة "سيف الدين وهم "ع. ز. غ"، 41 سنة، تاجر عقارات، و"ر. ج. ب"، 50 سنة، مزارع، وشقيقه "ض. س. ع"، 55 سنة، مزارع، ونجل شقيقهم "م .س . ع ن"، 48 عاما، تاجر ألبان، وشقيقه "ع .س. ي. غ"، 50 سنة، بائع، ونجل الرابع "م .م ي" 22 سنة، و"م. ن. ت"، 24 سنة، عامل بمستشفى دار الفؤاد.

وطرف ثان عائلة عطا، وهم "م .ن. ت " 38 سنة صاحب مدرسة سرياقوس، و"م .ن .ت" 54 سنة سائق، و"س .ي. ب" 56 سنة سائق، و "س. ي .س 40 سنة " عامل، وحفيد التاسع و "ب .ب .ي” 24 سنة بائع ألبان، و "ح .س. ي "43 سنة حداد كريتال.

وسبب المشاجرة عمل الطرفين بتجارة الألبان وامتلاك كل منهم لمعمل تصنيع بذات الشارع محل الواقعة، ووجود خلافات بينهم بسبب المنافسة على البيع، تفاقمت لدى اكتشاف الطرف الثاني قيام أحد العملاء، بتركهم والتعامل مع الطرف الأول.

على آثر ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهم على الآخر بالضرب وإلقاء قطع حجرية وزجاجات مياه فارغة.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 4 عصا "شوم"، و4 سلاح أبيض سكين وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.