أمن القليوبية ينفي مشاجرة بيجام.. 5 أطلقوا النار احتفالاً بخروج متهم

نفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية الأنباء التي تداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة "بيجام"، بمدينة شبرا الخيمة، أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 5 أشخاص، قاموا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، احتفالاً بخروج أحد زملائهم من الحجز، حيث كان محبوساً على ذمة إحدى القضايا، وأثار صوت إطلاق النار حالة من الذعر بين سكان المنطقة، كما تم ضبط فردي "خرطوش" بحوزة المتهمين.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً بورود عدة بلاغات من أهالى منطقة "بيجام"، بوجود أصوات إطلاق أعيرة نارية بكثافة، وعلى الفور، انتقل اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إلى موقع البلاغات، وتبين قيام بعض الأشخاص بإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، احتفالاً بخروج متهم من حجز الشرطة.

وتمكن ضباط المباحث من السيطرة على الموقف وضبط المتورطين في الواقعة، وعددهم 5 أشخاص، وبحوزتهم فردي "خرطوش"، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد مصدر أمني أنه لا صحة لما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الواقعة عبارة عن "مشاجرة كبرى"، وقع ضحيتها 5 قتلى ومصابين، مشيراً إلى أن كل ما تردد لا أساس له من الصحة، مناشداً رواد مواقع التواصل بتوخي الدقة في نقل مثل هذه الأخبار والأنباء، لعدم إثارة الذعر بين المواطنين.