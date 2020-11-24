"الإحصاء": 30.8% ارتفاعا بقيمة إنتاج السكر بالقطاع العام في 2017-2018

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي السنوي لمنشآت القطاع العام والأعمال العام لعام 2017-2018".

وتضمنت أهم المؤشرات ما يلي:

بلغت قيمة إنتاج صناعة منتجات أفران الكوك (فحم الكوك - القطران) 2.3 مليار جــنيـه عـــام 2017/2018 مقابل 1.6 مليار جنيـه عــام 2016/2017 بإرتفاع بلغ نسبته 44.3%.

بلغت قيمة الإنتاج في صناعة السكر وتكريره 12.2 مـليــار جـنيـه عام 2017/2018 مقــابل 9.3 مليـــار جنيــه عام 2016/2017 بارتفاع بلغ نسبته 30.8%.

بلغت قيمة الإنتاج في صنــاعــة الأسمدة والمركبات الأزوتية 2.5 مليــــار جنيـــه عــام 2017/2018 مقـــابـل 1.9 مليـــار جـنيـه عـــام 2016/2017 بارتفاع بلغ نسبته 30.7%.

بلغت قيمة الإنتاج في صنــاعــة الأدوية 4.4 مليــــار جنيـــه عــام 2017/2018 مقـــابـل 3.4 مليـــار جـنيـه عـــام 2016/2017 بارتفاع بلغ نسبته 27.6%.

يسهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 18.7%، يليه الفلزات القاعدية (حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثمينة) بنسبة 18.4%، ثم نشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.4% من قيمة الإنتاج الصناعي (بدون البترول وتكريره).