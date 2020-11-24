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"الإحصاء": 30.8% ارتفاعا بقيمة إنتاج السكر بالقطاع العام في 2017-2018

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الوطن
10:40 ص | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي السنوي لمنشآت القطاع العام والأعمال العام لعام 2017-2018".

وتضمنت أهم المؤشرات ما يلي:

بلغت قيمة إنتاج صناعة منتجات أفران الكوك (فحم الكوك - القطران) 2.3 مليار جــنيـه  عـــام 2017/2018 مقابل 1.6 مليار جنيـه عــام 2016/2017 بإرتفاع بلغ نسبته 44.3%.   

بلغت قيمة الإنتاج في صناعة السكر وتكريره 12.2 مـليــار جـنيـه عام 2017/2018 مقــابل 9.3 مليـــار جنيــه عام 2016/2017 بارتفاع  بلغ نسبته 30.8%. 

بلغت قيمة الإنتاج في صنــاعــة الأسمدة والمركبات الأزوتية 2.5 مليــــار جنيـــه عــام 2017/2018 مقـــابـل 1.9 مليـــار جـنيـه عـــام 2016/2017 بارتفاع بلغ  نسبته 30.7%.  

بلغت قيمة الإنتاج في صنــاعــة الأدوية 4.4 مليــــار جنيـــه عــام 2017/2018  مقـــابـل 3.4 مليـــار جـنيـه عـــام 2016/2017 بارتفاع بلغ نسبته 27.6%. 

يسهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 18.7%، يليه الفلزات القاعدية (حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثمينة) بنسبة 18.4%، ثم نشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.4% من قيمة الإنتاج الصناعي (بدون البترول وتكريره). 

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