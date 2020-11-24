أحمد سعد يتصدر تريند "تويتر" بعد دويتو جديد مع هاني شاكر

تصدر اسم المغنى أحمد سعد تريند "تويتر"، بعد الإعلان عن أغنيته الجديدة مع نقيب الموسيقيين هانى شاكر "يا بخته"، المقرر طرحها قريبًا.

أغنية "يا بخته" من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتم الانتهاء من تسجيلها فى أحد الأستوديوهات، وحقق البرومو أكثر من نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

كان أعلن الفنان أحمد سعد، عن تعاونه مع الفنان هاني شاكر، في عمل فني جديد، ومن المُقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ونشر أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه مع هاني شاكر، مُعلقًا عليها، قائلًا: "انتظروني مع أمير الغناء العربي هاني شاكر في أقوي الأعمال الفنية.. قريبًا".

ونفي الفنان أحمد سعد انفصاله عن خطيبتة عارضة ومصممة الأزياء علياء بسيوني بعد حذف الثنائي صورهم من حساباتهم عالسوشيال ميديا

وقال سعد، لـ"الوطن": "أنا وعليا سمن علي العسل ولكننا قررنا أن نعيش حياتنا بشكل خاص جدا دون انتشار لأن فيه مشاكل بين الأشخاص تكبر وتنتشر، وهناك اهتمام كبير بحياة الفنانيين وقررنا أن تكون حياتنا خاصة وحذف صورنا".

وأعلن النجم أحمد سعد عن تعاقد فني وإداري مع تامر عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة "PMG"، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبموجب الاتفاق، يتولى تامر عبد المنعم إدارة النجم أحمد سعد، والإشراف على تنسيق وتنظيم حفلاته فى جميع دول العالم.

ونشر أحمد صورة تجمعه مع تامر عبد المنعم، وعلق قائلًا "تم بحمد الله التعاقد مع تامر عبدالمنعم لإدارة أعمالي الفنية وانتظروا أقوى الأعمال الفنية قريبًا".

وطرح سعد أغنية "بصرة"، وحققت أعلى نسب مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد أن طرحتها شركة "مزيكا" في منتصف ‏هذا الشهر الماضي على جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.