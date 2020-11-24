في استجابة لـ"الوطن".. وزارة التضامن تصرف معاش كرامة لـ"الطفلة سومة"

في استجابة سريعة لما نشرته "الوطن"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، وعلى موقعها الإلكتروني، حول معاناة الطفلة "سومة رمضان عبد الفتاح"، المصابة بضمور في المخ، والتي يطالب والديها بصرف معاش كرامة لها، عقب إجراء الفحصوات الطبية التي تؤكد استحقاقها للمعاش، أكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أنه جرى فحص أوراق الطفلة، وتبين أنها تستحق المعاش، بناءً على القومسيون الطبي التي أجرته أكثر من مرة.

وقال "مسلم" إنه جرى فحص أوراق الطفلة، وتمرير الحالة على السيستم الخاص بالوزراة، وتبين أنها مقبولة، وفي انتظار صدور الفيزا كارت الخاص بمعاشها، موضحا أنه سيجرى نقل الموظف المسؤول عن تعطيل قبضها منذ أشهر، بعد ثبوت تعنته مع ذويها، مشيرا إلى أن المديرية لا تتوان عن إعطاء كل ذي حق حقه، فضلا عن محاسبة المقصرين في حق المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم بحث حالة الأسرة من الاتجاهات كافة، وسيجرى اتخاذ اللازم نحوها، مشيرا إلى أنها طفلة تتمتع بميزة العلاج على نفقة الدولة، وسيجرى توجيه أسرتها لمستشفى التأمين الصحي "العبور" في كفر الشيخ.

ونشرت "الوطن" موضوعا يوضح معاناة الطفلة سومة من ضمور المخ، وعدم قدرة ذويها على علاجها، بجانب مطالبتهم بصرف معاش كرامة لها، عقب استحقاقها، إلا ان أحد موظفي التضامن في قرية كوم الحجر بالحامول في كفر الشيخ يرفض إعطائها.

وأوضحت والدتها: "بنتي بتعاني من ضمور فى المخ منذ ولادتها من 5 سنوات، والعين بصيرة والإيد قصيرة نفسي تتعالج وتحصل على المعاش".