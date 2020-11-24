"كريم وكارما".. حكاية طفلين أجرتهما والدتهما للتسول بـ50 جنيها

"كريم وكارما".. طفلان أكبرهما عمره 3 أعوام والصغرى عام ونصف العام، عانيا رغم عمرهما الصغير وسنواتهما القليلة في الحياة، من ولادتهما لأم افتقدت كل مشاعر الأمومة، بعد أن تركت "كريم" لإحدى المتسولات مقابل 50 جنيها في اليوم، بينما تسولت هي بأخته الصغرى.

ظروف عدة دفعت "سمر" الأم، لترك منزلها، فلم تجد سوى الشارع لتقيم به، حتى أنهكها التعب وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورتها، رغبة في أن يلتفت لها واحدا من دور الرعاية ويتبنون حالتها، وهو ما حدث بالفعل، بعد أن استجابت للنداء مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان"، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتبنت حالتها.

الزوج: كريم مش ابني وأنا مش مسؤول عنه

محمود وحيد، مدير مؤسسة معا لإنقاذ إنسان، قال إنّه جرى إيداع سمر بإحدى دور الرعاية، وهناك فوجئ المسؤولون بحملها وتعرضها لصدمة نفسية، وبقيت في الدار حتى وضعت مولودها، وجرى تأهيليها نفسيا واستقرّ وضعها.

وتابع: "عملنا بحث اجتماعي عنها، وفوجئنا إنها كانت متجوزة، تواصلنا مع زوجها وقال لنا نصا (أنا هستلمها بس الولد اللي معاها ده مش ابني، لأنها من فترة طويلة في الشارع، والطفل جه من الشارع وأنا مش مسؤول عنه".

وأوضح محمود أنّه جرى إقناع الزوج بإيواء الطفل حتى يكون إلى جانب والدته، لكنهم فوجئوا بعد أسبوع بمنشور على فيس بوك، بوجود طفل رضيع أسفل كوبري الدقي، وتسليمه لقسم الشرطة.

أكد وحيد أنّه سارع إلى قسم الشرطة لأنه يعلم "كريم" جيدا، وسأل عن هوية مقدم البلاغ حتى اكتشف أنّه زوج سمر، فأبلغ الشرطة والنيابة بما حدث، وأطلعهم على إيصال تسليم الطفل إلى زوج سمر، وتم حبسه لمدة 6 أشهر بتهمة إهمال الطفل والبلاغ الكاذب.

ولفت إلى أنّه جرى إيداع سمر وابنها في هذا التوقيت دار المعنفات، وجرى تأهيلها نفسيا وتمكينها اقتصاديا، ومتابعة تطعيمات الطفل ومستلزماته، حتى قررت الخروج من الدار برغبتها، والعودة للشارع مرة أخرى.

إجراء عملية ربط للأم أثناء الولادة بسبب حملها مرتين بطريقة غير شرعية

مفاجأة جديدة يرويها "وحيد"، أنّه ورد بلاغ للدار بوجود سيدة مع ابن رضيع في الشارع دون مأوى، وعند الذهاب إليها اكتشفنا أنّها "سمر وكريم"، وحامل مرة أخرى، رغم أنّ علاقتها بزوجها انقطعت تماما.

وأضاف وحيد: تابعناها في الدار لحد ما ولدت بنتها كارما، وعملنالها سبوع، بس المرة دي أثناء عملنالها ربط أثناء الولادة عشان متخلفش تاني، لأن الحمل في المرتين مكانش شرعي، وفضلت في دار المرأة المنعفة بعدها، ومن حوالي 3 شهور طلبت ترجع الشارع تاني".

تعرفت على شخص وظيفته تسريح المتسولين

وتابع أنّ ذات السيناريو تكرر مرة أخرى، إذ انتشرت صورة سمر على السوشيال ميديا، بوجود سيدة تتسول بأطفالها، وجرى إبلاغ النيابة وأخذ الطفلين "كريم وكارما"، لأنها أصبحت في حالة من التبلد: "قالتلنا مش هقعد في دار رعاية ولا دار مرأة معنفة، واتعرفت على واحد متسول في الشارع اسمه وليد، عنده بتر في رجليه، وشغلته تسريح المتسولين، ومفترض إنه والد كريم وكارما الحقيقي، وفضلت تكسر في الدار وتشتمت المشرفين عشان كانت عاوزة ترجع الشارع تاني".

وأكد أنّه جرى رفع الموضوع للنيابة، بأنّ الأم غير أمينة عليهم، وحكمت النيابة بإيداع الطفلين دار رعاية، وحبس الأم 3 أشهر.