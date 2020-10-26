التضامن: سنصدر بطاقات للمتطوعين المشاركين في الرقابة على دور الرعاية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم إصدار بطاقات لمواطنين متطوعين للمشاركة فى الرقابة على دور الرعاية، قريبا، لافتا إلى أن عدد مؤسسات كبار بلا مأوى فى مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في ذات الوقت.

وأضافت القباج أن السعة الكلية لهذه المؤسسات تبلغ 1242 نزيلًا، ويبلغ الإشغال الفعلي لها 668 نزيلًا بنسبة إشغال تصل إلى حوالي 70%؜ منهم 233 سيدة و435 رجل.

إطلاق حملة "الشارع ليس مأوى" بالتعاون مع المحافظين

وأكدت وزيرة التضامن، أنه سيتم اطلاق حملة "الشارع ليس مأوى" بالتعاون مع المحافظين وعلى رأسهم محافظ الجيزة، القاهرة، الاسكندرية، القليوبية، لافتة إلى أن هذه المحافظات أكثر المحافظات تصديرا لأطفال وكبار بلا مأوى.

" القباج" تناشد بعدم التنمر على أطفال وكبار بلا مأوى

وناشدت وزيرة التضامن المواطنين بعدم التنمر ضد أي طفل أو كبار بلا مأوى، قائلة: "التنمر يسئ إليهم أكثر مما أساء لهم الزمن، هم ليسوا مذنبين بل ضحية".

من جهته، قال حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إنَّ البرنامج يعمل مع الأطفال بلا مأوى في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي المحافظات التي بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، "القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، بورسعيد".

وأكّد أنَّ البرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال في وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون أعمالًا بسيطة مثل بيع المناديل أو الورد وخلافه، بجانب المتواجدين مع أسرهم في الشارع، مشيرا إلى أن الهدف هو إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيوائهم إما في مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم.