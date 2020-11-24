عميد "طب طنطا": 400 مليون جنيه لتجهيز مستشفى الجراحات الجديد

أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تشغيل وحدة لزراعة الأعضاء قريبًا بالمستشفى الجامعي بطنطا، مشيرا إلى تطوير مركز علاجات حالات السموم بمستشفى الطوارئ.

وأضاف عميد كلية طب طنطا، أنه جار تجهيز مستشفى الجراحات الجديد بأحدث الأجهزة الطبية والأشعة العالمية بتكلفة 400 مليون جنيه.

وأوضح غنيم، أن مستشفيات طنطا الجامعية حققت إنجازات نوعية لا سيما جهودها اللافتة خلال جائحة كورونا العالمية، بفضل الدعم اللامحدود لرئيس الجامعة للدكتور عماد عتمان، خاصة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بصحة المجتمع، من حيث توفير مقومات الرعاية الصحية التي تلبي احتياجات المواطنين.

يذكر أن مستشفى الجراحات الجديد جرى وضع حجر أساسه في مارس 2018، على مساحة 2200 متر مربع، ويتكون المستشفى من بدروم و9 طوابق متكررة، وجرى تشييده وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية، بسعة نحو 766 سريرًا ويشمل 68 غرفة عناية مركزة و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى بأحدث كبسولات وأجهزة الشفط والطرد المركزي.

وتتضمن أقسام الجراحات في المستشفى في أقسام الجراحة العامة، وجراحة الجهاز الهضمي، وجراحات العظام والعمود الفقري، وجراحات العيون، وجراحات الأنف والأذن، وجراحات التجميل، وجراحات الاوعية الدموية، وجراحات القلب والصدر، وجراحات المخ والأعصاب، والتخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، بالإضافة إلى أجهزة وحدة القسطرة المخية وأحدث أجهزة أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية ومعمل التحاليل على أعلى تقنية.

والمستشفى مجهز بأحدث نظم المعلوماتية والإنترنت لنقل المعلومات بين غرف المرضى وغرف الفحص وغرف العيادات الخارجية وغرف العمليات، موضحًا أن الجولة شملت تفقد قاعات التدريس والتي يبلغ عددها 21 قاعة تدريس مجهزة للطلبة وقاعات المحاضرات وقاعات المحاكاة.