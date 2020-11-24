رئيس جامعة طنطا يكرم رواد التميز المدرجين بقائمة أفضل علماء العالم

تنظم جامعة طنطا برئاسة الدكتور عماد عتمان، احتفالية لتكريم 13 عالمًا من أساتذة الجامعة الذين تم إدراجهم في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، وذلك بجلسة مجلس الجامعة المقرر انعقادها الأسبوع المقبل.

كانت قائمة جامعة ستانفورد أدرجت 7 علماء من كلية العلوم، و5 من كلية الهندسة، بالإضافة إلى عالم من كلية الصيدلة.

وأكد الدكتور عماد عتمان، حرص إدارة الجامعة على تكريم رواد البحث العلمي والنابغين والمتفوقين بالجامعة، في إطار تقدير الدولة المصرية لقيمة العلم والعلماء باعتبارهم أمل مصر في صناعة مستقبل أكثر إشراقًا، إلى جانب دورهم الرائد في خدمة قضايا المجتمع.

وأضاف أن الجامعة حريصة على تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات البحث العلمي بوصفه قاطرة تقدم المجتمعات، ومفتاح التنمية الشاملة والمستدامة، والسبيل الأوحد لخدمة قضايا المجتمع.

في وقت سابق، أعلن التصنيف الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية، ظهور 13 أستاذًا بجامعة طنطا بقائمة أفضل 2% لعلماء العالم لعام 2020، حيث يضم التصنيف ما يقرب من 160 ألف عالم في 149 دولة، وهو ما يمثل 2 % من العلماء في جميع أنحاء العالم بواقع 22 مجالا علميا و176 مجالا فرعيا، حيث تعتمد هذه الإحصائيات الصادرة عن قاعدة بيانات Scopus على عدة عوامل أهمها عدد الاستشهادات، والمعامل والتأليف المشترك، والمشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية.

من جانبه هنأ الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا أعضاء هيئة التدريس الفائزين، مؤكداً أن ظهور 13 أستاذًا بجامعة طنطا بقائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم تعكس تميزهم العلمي، بما يضمن لجامعة طنطا دعم قدرتها التنافسية بين نظرائها من الجامعات على المستويين العربي والدولي، متمنياً لهم مزيد من التقدم لرفعة شأن الجامعة والوطن.

وأكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، أن ظهور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ضمن هذه القائمة يعكس سعي الجامعة الدائم لرفع كفاءة البحث العلمي وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة، مشيراً إلى دور السياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز.

ضمت القائمة الدكتور عبد النبي قابيل الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور أحمد السباعي الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور الرفاعي قناوي الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور مصطفى فهمى حسنين الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور السيد العجوز الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور محمد لبيب سالم الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور صالح شلبي الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، الدكتور جمال المغربي الأستاذ بكلية الصيدلة، الدكتور مصطفى الشيخ الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور محمد عياد الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور ضياء الدين منصور الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور عبد الفتاح أبو مهرة الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمد العيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم.