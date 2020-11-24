دعوى في فرنسا ضد تطبيق لـ"مواقيت الصلاة": يبيع بيانات المسلمين لأمريكا

يرفع اليوم الثلاثاء مستخدمون فرنسيون لتطبيق خاص بمواقيت الصلاة والقبلة دعوى قضائية ضد المسؤولين عنه بشبهة بيع بياناتهم الخاصة للجيش الأمريكي وانتهاك خصوصياتهم ووضع حياتهم في خطر.

أتي هذه الدعوى القضائية، التي كشفتها إذاعة "آر تي آل" الفرنسية، ضد التطبيق "مسلم برو"، المستخدم من طرف 95 مليون شخص عبر العالم، حسب مالكيه، بعد نشر تقارير إعلامية أشارت إلى أن شركة "مسلم برو" تبيع معطيات مستخدميها لمؤسسات تعيد بيعها بدورها إلى القوات المسلحة الأمريكية، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وحسب "آر تي آل"، فإن الدعوى التي رفعها محامو الضحايا المفترضين تتهم "مسلم برو" بانتهاك حرمة خصوصية البيانات وخيانة الثقة وتعريض حياة أشخاص للخطر والتآمر لارتكاب جرائم قتل.

في يوم 16 نوفمبر، ذكرت مجموعة "فايس" (Vice) الإعلامية أن القوات المسلحة الأمريكية تشتري بيانات تتعلق بالمواقع الجغرافية لمستخدمي عدد من التطبيقات عبر العالم، بما فيها تطبيق "مسلم برو" الذي يساعد المسلم على تحديد اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة حسب موقعه الجغرافي، من أجل استغلالها في تنفيذ عمليات اغتيال، عادة بالطائرات المسيرة، خارج أطر القانون ضد من تشتبه فيهم واشنطن التورط في نشاطات تعتبرها إرهابية.

غداة نشر "فايس" تقريرها الإعلامي، في يوم 17 نوفمبر، قالت شركة "مسلم برو"، التي أسسها فرنسي مقيم في سنغافورة، في بيان إنها قررت تعليق مشاركة بياناتها مع مؤسسات أخرى، التي من بينها "شركة "إيكس مود" (X-Mode) المتعاونة مع الجيش الأمريكي، وفتحت "تحقيقا داخليا" حول القضية من أجل التحقق من سلامة بيانات مستخدميها.