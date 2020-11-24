فرنسا: على أنقرة وقف سياساتها التوسعية شرقي المتوسط

قال وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك رييستي، "نريد أفعالا من الرئيس التركي لا أقوالا، وعلى أنقرة وقف سياساتها التوسعية شرقي المتوسط".

وأضاف: "سنعمل مع أصدقائنا الأوروبيين للدفاع عن سيادتنا والتصدي للممارسات التركية شرقي المتوسط أو في ليبيا وسوريا"، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وكانت تقارير ألمانية أفادت أمس بأن سفينة تركية مشبوهة اتجهت إلى مدينة مصراتة الليبية.

وذكر موقع دير شبيجل، الاثنين، أن تركيا منعت الجيش الألماني الذي يعمل ضمن مهمة إيريني، لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، من فحص سفينة شحن مشبوهة في اللحظة الأخيرة.

وأوضح أن الفرقاطة الألمانية "هامبورج"، أوقفت أمس الأحد، سفينة الشحن التركية "روزالين إيه" على بعد 200 كيلو متر شمال مدينة بنغازي شرق ليبيا، لأن البعثة التي يقودها الاتحاد الأوروبي "إيريني" كانت لديها دلائل على أن الباخرة تحمل أسلحة يتم تهريبها إلى ليبيا، إلا أن الجنود الألمان اضطروا لمغادرة السفينة والسماح لها بإكمال طريقها إلى مصراتة.

وكانت تركيا على مدى الأشهر الماضية فاقمت تدخلاتها في الملف الليبي، داعمة حكومة الوفاق بوجه الجيش، بالأسلحة والعتاد، كما ضخت آلاف المرتزقة السوريين، وزجت بهم في معارك في العاصمة طرابلس، ما عقد التوصل إلى حل ووقف لإطلاق النار وأخره لأشهر.

يذكر أن المجتمع الدولي كان شدد خلال مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية، والاستمرار في حظر تدفق الأسلحة، بغية التوصل إلى حل للصراع الذي أغرق البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في القتال والفوضى.