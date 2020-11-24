التعاون للبترول: جاهزون لمواجهة كورونا بمخزون استراتيجي من المطهرات

قال المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، إن الشركة جاهزة ومتأهبة لمواجهة الموجه الثانية من أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل جيد من خلال إنتاج المطهرات بكميات جيدة لتغطية السوق المحلي.

وأضاف عياد، لـ"الوطن"، أن الشركة لديها مخزونات أستراتيجية من المنتجات المطهرة والكحول لطرحها في السوق في حالة زيادة الطلب، كما نستهدف المحافظة علي الأسعار لتكون مناسبة للمواطنين حتى لا يتم أستغلالهم من قبل القطاع الخاص والاستثماري، حيث أن الشركة لا تهدف إلى تحقيق الربح بقدر ما تهدف إلى وجود توازن في السوق لصالح المستهلك.

وأشار إلى أنه خلال الفترة منذ شهر مارس وحتى 30 يونيو الماضيين قدرت كمية المبيعات من المطهرات بحوالي 300 طن، و200 طن خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

ولفت "عياد" إلى أن المطهرات ومواد التعقيم بجميع انواعها تتوافر في جميع منافذ الشركة ومحطات التموين الخاصة بها، كما تتوافر في سلسلة محلات شركة "رنين" لمستلزمات المنازل بجانب توافرها علي موقع "سوق.كوم" للتسوق الإلكتروني، بجانب توفرها في عدد من الصيدليات.

وأوضح أن شركة التعاون للبترول تعد من أولى الشركات العامة التي أسرعت في إنتاج المطهرات والكحول ومواد التعقيم منذ بدء انتشار الفيروس في مصر، كجزء من خدمة المجتمع.

وأشار إلي أن الشركة لا تسعى لتحقيق هامش ربحي كبير من مبيعات المطهرات بقدر ما تسعي لتوفير المنتج لجميع المواطنين لعدم استغلالهم من التجار والمصنعين.