بعد إلغاء طرحه داخل أمريكا.. فيلم Soul يعرض في الصين

واجه فيلم الأنيميشن Soul الذي أنتجته Pixar، العديد من الأزمات بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة بعدما تم إلغاء عرضه بأمريكا، والاكتفاء بطرحه حصريا على منصة Disney plus يوم 25 ديسمبر أيضا، وهو نفس يوم عرضه بالسينما في الصين.

وليس لدى Disney حاليًا أي خطط لإطلاق خدمة البث في الصين، حيث تخضع المنصات لرقابة صارمة من قبل السلطات الصينية.

Soul فيلم "أنيميشن" تدور قصته حول "جو" الذي يحلم بأن يكون عازفًا لموسيقى الجاز، ولكن يمر حادث غير متوقع يؤدي إلى فصل روحه عن جسده، ثم يتم نقله إلى مكان خيالي.

الفيلم مدته ساعة ونصف، من إخراج بيتر دوكتر، كيمب باورز، ويشارك جيمي فوكس وتينا فاي وغيرهما بالتعليق الصوتي في الفيلم.. واختارته إدارة كان السينمائي ضمن اختياراتها الرسمية لعام 2020.

وتأثرت صناعة السينما كثيرا بسبب انتشار فيروس كورونا، وتم إغلاق العديد من دور السينما في دول مختلفة، بالإضافة إلى توقف تصوير بعض الأفلام، وتأجيل عرض بعضها.

ومن بين الأفلام المؤجل عرضها "لا وقت للموت" من بطولة رامي مالك ودانيا كريج، وهو أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند.

كما تم تأجيل فيلم ماتريكس 4 لكيانو ريفز، وباتمان لروبرت باتينسون وغيرها من الأفلام.

وتشهد أرباح الأفلام في أمريكا، خسائر كبير، بسبب إغلاق الكثير من دور السينما، بالإضافة لضعف إقبال الجمهور على مشاهد الأفلام، حيث لم يحقق الفيلم المتصدر للبوكس أوفيس Freaky، إيرادات سوى مليون و300 ألف دولار في أسبوع الخامس.

وفي الأسبوع السابع من عرضه، لم يحقق فيلم الحرب مع الجد لروبرت دي نيرو سوى 757 ألف دولار فقط.

وبسبب الموسم السينمائي الضعيف، تم تأجيل كبرى الأحداث الفنية، بينها، أوسكار، بافتا، جولدن جلوب وغيرها.