عرض "أيقونات" هوليوود على المنصات الرقمية وفيلم خيال علمي جديد لـ"جيمي فوكس"

يعتبر شهر أغسطس مميزاً لمتابعى المنصات الرقمية، التى أعلنت عن عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، بعضها بات أيقونة وحصدت الكثير من الجوائز، ومن بطولة كبار النجوم فى هوليود، بينهم توم هانكس، آل باتشينو، جونى ديب، توم كروز وغيرهم.

عرض أعمال لتوم هانكس وجونى ديب على "نتفلكس"

تعرض نتفلكس اليوم فيلم Blow، بطولة جونى ديب، بينلوبى كروز، فرانكا بوتينتى، ومأخوذ من كتاب لبروس بورتر، ومن إخراج تيد ديمى. وBlow إنتاج عام 2001، ومدته ساعتان و4 دقائق، وتكلفة إنتاجه 53 مليون دولار، وحقق وقت عرضه أرباحاً تخطت الـ83 مليون دولار، وجرى تصويره بين أمريكا والمكسيك.

كما تعرض المنصة الفيلم الشهير You have got mail، بطولة النجم توم هانكس والممثلة ميج رايان، وإخراج نورا إيفرونا، ولاقى الفيلم نجاحاً كبيرًا وقت عرضه فى التسعينات، وحقق أرباحاً تخطت الـ250 مليون دولار.

كما أن عشاق النجم آل باتشينو، على موعد مع فيلم Any Given Sunday، الذى يبدأ عرضه اليوم على نتفلكس، ويشارك فى بطولته كاميرون دياز، جيمى فوكس، وجيمس وودز، إخراج أوليفر ستون.

كما يعرض للنجم صاحب الشعبية الواسعة توم كروز، فيلم Vanilla Sky ويشارك فى بطولته الممثلة بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو. والفيلم إنتاج عام 2001، وتكلف إنتاجه 68 مليون دولار، وحقق أرباحاً تخطت الـ203 ملايين دولار.

وترشح الفيلم لجائزة أوسكار فى فئة أفضل موسيقى لكنه لم يحصدها، وترشح لجائزتى جولدن جلوب. كما تعرض المنصة اليوم، فيلم The Perfect Storm بطولة جورج كلونى، مارك والبيرج، جون سى رايلى، إخراج Wolfgang Petersen.. وترشح الفيلم لجائزتى أوسكار عام 2001، وهى أفضل صوت، وأفضل مؤثرات بصرية.

بالإضافة إلى فيلم Basic Instinct بطولة مايكل دوجلاس وشارون ستون، إخراج بول فيرهوفن وتأليف Joe Eszterhas، وعرض لأول مرة 20 مارس 1992، وكانت تكلفة إنتاج فيلم Basic Instinct 49 مليون دولار، وتخطت أرباحه 352 مليون دولار، وترشح لجائزتى أوسكار وهى أفضل مونتاج وأفضل موسيقى لكنه لم يحصد أياً منهما، وترشح الفيلم أيضاً لجائزتى جولدن جلوب.

ويعرض أيضاً فيلم Cliffhanger بطولة سيلفستر ستالون، جون ليثجو ومايكل روكر، إخراج رينى هارلين، وطرح بدور العرض أول مرة فى 28 مايو 1993. وفى العام 1995 ترشح الفيلم لـ3 جوائز أوسكار فى فئات أفضل صوت، أفضل مؤثرات صوتية وأفضل مؤثرات بصرية، إضافة لعدد آخر من الترشيحات.

كما أعلنت المنصة عن عرض Project Power وهو أحدث أفلام الممثل الأمريكى جيمى فوكس، يوم 16 من الشهر الجارى.. ويشاركه فى البطولة جوزف جوردون - لوفيت. والفيلم من إخراج كل من هنرى جوست وأرييل شولمان، وتأليف ماتسون توملين، ويضم أيضاً الممثلين رودريجو سانتورو، وإيمى لانديكر.. والفيلم تصنيفه خيال علمى أكشن وجريمة، ومدته ساعة و51 دقيقة، وتم تصويره فى ولاية لويزيانا بأمريكا.

"HBO" تعرض "جوجو رابيت" لسكارليت جوهانسون

أما منصة HBO، فستعرض الشهر الجارى، فيلم The dark knight، وهو من إخراج كريستوفر نولان، وبطولة كريستيان بيل وهيث ليدجر، وترشح الفيلم لـ8 جوائز أوسكار عام 2009، حصد منها 2، بينها جائزة أفضل ممثل دور مساعد لهيث ليدجر.. وحقق الفيلم أرباحاً وقت عرضه تخطط الـ100 مليون دولار.

وتعرض فيلم Before Sunrise وهو أول جزء ضمن الثلاثية الشهيرة التى دخلت قلوب عدد كبير من عشاق السينما، وعرض فى نهاية يناير 1995.

وتدور حكايته حول سائح أمريكى يلتقى بالصدفة بطالبة فرنسية، فى أحد القطارات المتجهة من بودابست إلى فيينا، ويقضيان بعض الوقت فى فيينا، ولسوء حظهما يعرف كلاهما أنه قد يكون لقاؤهما هو الأخير لهما.

الفيلم بطولة الأمريكى إيثان هوك الذى جسد دور «جيسى»، والفرنسية جوليا دلبى، التى جسدت دور «سيلين»، من إخراج ريتشارد لينكلاتر، الذى شارك فى كتابته مع كيم كريزان. بالإضافة إلى فيلم JoJo Rabbit من تأليف وإخراج تايكا وايتيتى، ومقتبس من رواية للكاتبة Christine Leunens.

وترشح الفيلم لـ6 جوائز أوسكار، وحصد واحدة فى فئة أفضل سيناريو مقتبس. وأيضاً فيلم Walk the line بطولة خواكين فينيكس، وإخراج جيمس منجولد، ويحكى السيرة الذاتية للمغنى الأمريكى جونى كاش، وترشح الفيلم لـ5 جوائز أوسكار وحصد واحدة.