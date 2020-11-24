افرش عش الزوجية من دمياط بـ50 ألف جنيه وبالتقسيط

مدينة دمياط معروفة بصناعة الأثاث، ويفضلها الكثيرون من المقبلين على الزواج، لجودة المنتجات التي تعرضها، وانخفاض أسعارها مقارنة بالمعارض الأخرى، فضلا عن أنّ كثير من الأماكن تفخر بأنّ المنتجات المعروضة من الأثاث المختلف بين غرف النوم والأنتريه والركنة وغرف الأطفال صنعت في دمياط.

وتختلف الأسعار في دمياط من معرض لآخر، حسب نوع المصنع والماكينات المستخدمة، وعدد العمال، ونوع الأخشاب، والموديل، ويمكن عند تجهيز عش الزوجية تقسيط المبلغ على فترة زمنية محددة، وتسديد كامل المبلغ قبل استلام الأثاث، فإذا كنت تملك 50 ألف جنيه، كيف يمكن أن تؤثث منزلك؟.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي أسعار الأثاث التي تتنوع بين غرف النوم، والأنتريهات، والصالون، وغرف نوم الأطفال، وفقًا لصناع وتجار في مدينة دمياط، وأهم النصائح عند اختيار العفش.

تبدأ من 10 آلاف جنيه

يقول محمد لطفي، صاحب واحد من مصانع الأثاث ولديه معرض في مدينة دمياط، إنّ أسعار الأثاث المنزلي تتحدد حسب رغبة العميل، ففي كثير من الحالات يأتي العميل ومعه التصميم، ويرغب في صناعة مثله، ويتحدد السعر وقتها حسب نوع الخشب والكماليات والشغل المطلوب.

أسعار الأثاث

تبدأ أسعار الأنتريهات من 10 حتى 25 ألف جنيه، حسب نوع الخشب، والقماش، وجودتهم.

تتراوح أسعار غرف النوم بين 18 و36 ألف جنيه.

تتراوح أسعار غرف نوم الأطفال من 10 إلى 20 ألف جنيه.

تتراوح أسعار غرف السفرة بين 12 و25 ألف جنيه، حسب عدد الكراسي والموديل ونوع الخشب.

تتراوح أسعار الركنة حرف L بين 10 حتى 20 ألفا.

أما هاني محسن وهو صاحب معرض أثاث في دمياط، فقال إنّ أسعار الأثاث تتحدد حسب نوع الخشب، فالزان أنواع أجودها الأحمر، أو الأرو، أو المضغوط، وجاءت الأسعار كالآتي:

الأثاث المودرن

غرف نوم مودرن بين 22 و37 ألف جنيه.

السفرة المودرن من 20 إلى 35 ألف جنيه.

الأنتريه المودرن من 12 إلى 20 ألفا.

الصالون بين 15 إلى 25 ألفا.

الأثاث الستيل

غرف نوم الستيل من 25 و55 ألف جنيه.

السفرة الستيل تبدأ من 25 إلى 50 ألف جنيه.

الأنتريه الستيل من 15 إلى 30 ألف جنيه.

الصالون بين 15 إلى 25 ألفا.

وأوضح هاني أنّ كثيرا من المعارض تقدم خدمة تقسيط الأثاث بعدة طرق، بينها تحديد مدة زمنية معينة يسدد خلالها العميل قيمة الأثاث، ويتسلمه قبل موعد الزواج، وهناك عروض أخرى تختلف من معرض لآخر.

نصائح عند شراء العفش من دمياط

وقدّم المهندس مصطفى البحيري صاحب مصنع للأثاث في دمياط، بعض النصائح عبر "الوطن" عند اختيار الأثاث المنزلي للمقبلين على الزواج، كما يلي:

الاستعانة بـ"نجار" موثوق به عند اختيار الأثاث في دمياط، وعدم الالتفات لما يقوله التجار في الأسواق.

تجنب السماسرة، فمعظمهم يتفق مع معارض بعينها ولا يهتم بجودة المنتج، ما قد يعرضك للنصب.

اختر معرضا معروفا له سمعة جيدة، لأنه لن يغامر بمكانته بالنصب عليك.

قيّم الأثاث من خلال النظر إليه، فجودة العمل تظهر حتى إن لم تكن خبيرا.

عند شراء أثاث يحتوى على (دولاب، أو كومودينو) تأكد من جودتها من خلال فتح وغلق الأبواب والتأكد من أنّها تغلق بسلاسة دون أصوات مزعجة، والتأكد من سلامة المفاصل.

افتح درج "الكومودينو" واضغط عليه، إذا سمع صوت طقطقة أو فرقعة فهذا العمل سيئ ويجب الابتعاد عنه.

لا تختار الأثاث المصنوع من "الأبلكاش الصيني"، وهو عبارة عن ألواح خشبية محشوة بالكرتون أو أنواع من الخشب الرديء، ويمكن اكتشاف نوع الخشب من خلال فتح "الضلفة"، ووضع اليد بالداخل مع التمرير لأسفل، والشعور بحالة الخشب إذا كان أملسا، فهذا دليل على أنّه جيد الصنع، أما إذا كان مضلعا فيمكن "الشعور بكلكعة أو اعوجاج".

فحص أحرف الأدراج إذا كان اللون أحمر، فهذا يعني أنّ المنتج مصنوع من خشب الزان.

فحص القشرة الخارجية للدولاب من خلال تمرير اليد على السطح، مع ملاحظة إذا كان هناك تغيير في اللون أو وجود فراغات هوائية، وهنا يجب عدم اختيار المنتج.

عند اختيار الأنتريهات، يجب فحص الكرسي من الأسفل للتأكد من أن لون الحرف "أحمر"، فمعظم أثاث دمياط يتم دهان الأرجل فقط.

يجب اختبار جودة "فرش الأنتريه" من خلال الجلوس على الكرسي لمعرفة "جودة الوسائد" وأنّها محشوة باسفنج مناسب وليس "قش".