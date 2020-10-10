يصل لنصف مليون.. إجراءات قرض الأثاث المنزلي والسلع المعمرة في 3 بنوك

يتيح عدد من البنوك قرض تمويل الأثاث المنزلي والسلع المعمرة، وفقا عدد من التسهيلات التي تقدمها للعملاء لجذبهم، بضمانات بسيطة، منها بنك القاهرة، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، وهو تمويل يتيح شراء السلع المعمرة بكافة أنواعها من الأثاث المنزلي، الأجهزة الكهربائية، الأجهزة المنزلية، السيراميك والأدوات الصحية، محطات توليد الطاقة الشمسية للمنازل، الحاسبات، تابلت، الأجهزة الإلكترونية المختلفة.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات متنوعة، التفاصيل الكاملة للحصول على قرض تمويل الأثاث المنزلي والسلع المعمرة بعدد من البنوك، وفقا لما حددته تلك البنوك من إجراءات وضوابط، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل قرض السلع المعمرة والأثاث المنزلي من بنك القاهرة

يمنح قرض السلع المعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل التالية:

ـ الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب، أو القسط الشهري.

ـ الموظفون بموجب إثبات الدخل.

ـ أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

ـ أصحاب، أو مستحقو المعاشات، بتعهد تحويل المعاش أو دون.

ـ أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

شروط الحصول على قرض السلع المعمرة والأثاث المنزلي من بنك القاهرة

ـ يمنح التمويل بسعر عائد تنافسي.

ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

ـ الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه، "بشروط محددة".

ـ نسبة التمويل تصل إلى 100%.

ـ مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا.

المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على قرض السلع المعمرة والأثاث المنزلي من بنك القاهرة

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، "غاز، كهرباء، مياه، تليفون".

ـ عرض أسعار السلعة، أو السلع معتمد من المورد أو الموردين.

بالنسبة للموظفين:

ـ شهادة مفردات الراتب الشهري.

ـ تعهد جهة العمل بتحويل الراتب، القسط الشهري "في حالة تعهد جهة العمل".

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

ـ صورة البطاقة الضريبية.

ـ صورة ترخيص، أو تصريح مزاولة المهنة "للمهن الحرة".

ـ صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

ـ كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

ـ بيان بقيمة المعاش.

ـ بيان بالمستفيدين من المعاش "في حالة مستحقي المعاشات".

ـ تعهد بتحويل المعاش شهريا "في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل".

وأوضح البنك أنه يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طول فترة عمر القرض.

تفاصيل قرض السلع المعمرة والأثاث المنزلي من البنك الأهلي الكويتي

ـ تخصم الأقساط المستحقة أوتوماتيكيا من الحساب الجاري أو الجاري ذو عائد.

ـ وثيقة تأمين مجانية على الحياه، تقوم بسداد رصيد القرض المتبقي في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

ـ تسديد قيمة القرض على أقساط شهرية ثابتة لتخفيف الأعباء المالية.

ـ الاستفادة من معدل العائد التنافسي.

ـ حرية الشراء من أي متجر حسب الاختيار.

ضوابط الحصول على تمويل السلع المعمرة والأثاث المنزلي من البنك الأهلي الكويتي

ـ مدة القرض تتراوح ما بين 6 أشهر وتمتد حتى 60 شهر.

ـ تمويل يصل إلى 100% من قيمة السلع المعمرة.

ـ متوفر للعملاء من 21 سنة وحتى 60 عاما، عند تاريخ استحقاق القرض.

ـ متوفر لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي، أصحاب الأعمال الحرة و الموظفين.

تفاصيل الحصول على قرض السلع المعمرة من البنك المصري الخليجي

ـ يصل مبلغ القرض لـ 120 ألف جنيه.

ـ مدة القرض تتراوح ما بين 6 أشهر وتصل حتى 60 شهرا، وتصل لـ 65 عاما لأصحاب المهن الحرة.

ـ أسعار فائدة مميزة وتنافسية.

ـ التأمين على الحياة طوال مدة القرض.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السلع المعمرة من البنك المصري الخليجي

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ عرض سعر السلعة.

ـ فاتورة مرافق حديثة "ماء، كهرباء، أو غاز".

ـ إثبات مصدر الدخل.

ـ لعملاء تحويل الراتب أو القسط: تعهد شركة العميل بتحويل الراتب أو القسط.

ـ لعملاء دون تحويل الراتب أو القسط: خطاب مفردات الراتب موثق أو خطاب مفردات الراتب و كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

ـ أصحاب الأعمال الحرة والمهنيين: بطاقة ضريبية سارية، كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر بالإضافة إلى سجل ساري وحديث لأصحاب الأعمال الحرة، أو شهادة مزاولة مهنة وكارنية نقابة ساري، ورخصة منشأة طبية للمهنيين.