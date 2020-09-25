عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "قرية كتامة عاصمة ورش الأثاث في مصر"، وهي إحدى قرى محافظة الغربية.

وجاء في التقرير على لسان المشاركين فيه، أن صناعة الموبيليا والأثاث تمثل كل شيء لأهالي هذه القرية، إذ بدأت فيها منذ نحو 40 عامًا: "كل بيت في البلد فيه صنايعي و2 و3 و4 صنايعية، وكل بيت فيه ورشة وورشتين وثلاث مرش".

وقال أحد المشاركين في التقرير: "تعلمنا الصنعة من طنطا، وكنا نعامل هناك كأنا نعامل قريتنا كتامة، بسبب زيادة عددنا وتعلمنا في طنطا، ونقلنا خبراتنا إلى الأجيال الأصغر، وهكذا وصلنا إلى مستوى رائع في هذه الصناعة وأصبح لدينا أكثر من جيل قادر على إتقان هذه الصناعة".