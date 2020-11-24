التنمية المحلية: السيدات والشباب الأعلى مشاركة بانتخابات النواب

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه سعيد بأداء الإعلام في تغطيته لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اليوم الأول بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، أمس، سار بشكل جيد ودون سلبيات، وفتحت اللجان في مواعيدها، ماعدا 4 لجان بسوهاج ولجنتين في أسوان، وتم فتح اللجان بعد نصف ساعة من الميعاد المحدد.

وأضاف شعراوي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقده قبل قليل من غرفة عمليات الوزارة لمتابعة انتخابات النواب، أن غرفة العمليات بمجلس الوزراء تتابع ولا يوجد أي مشكلات باللجان، ولكن حدثت واقعة مخالفة واحدة خارج اللجان من أحد المرشحين، مشددا على أن اليوم الثاني من الانتخابات فتحت اللجان الانتخابية في مواعيدها ولم يكن هناك تأخر في الفتح.

وتابع شعراوي أن النساء والشباب هما أعلى نسبة حضور للمشاركة في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه يوجد توقعات بزيادة الاقبال على العملية الانتخابية بعد الساعة 4 مساءا للمشاركة في الساعات الأخيرة من العملية الانتخابية، لأنه معتاد التزاحم في اليوم الأخير من العملية الانتخابية.

وأكمل شعراوي أن هناك تشديدا على المحليات بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، خاصة في ظل ارتفاع الأعداد المصابة، بجانب مساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب واتباع التعليمات والاجراءات الاحترازية وضرورة ارتداء الكمامت والتعقيم بالكحول وعدم التزاحم والتدافع والمرور عبر بوابات التعقيم والتطهير.

وأكد شعراوي وجود تزايد في أعداد المشاركين بالعملية الانتخابية في محافظات الصعيد والبحيرة، والأمور تسير بشكل جيد، مشددا على أن الأجهزة المحلية لديها تعليمات بالحياد التام أثناء سير العملية الانتخابية وخصوصا الساعات الأخيرة من اليوم الثاني وأي ملاحظات مخالفة لذلك سيكون لها رد فعل سريع جدا.