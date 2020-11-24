بعد انتقاد متابعيها.. بسمة وهبة تحذف رسالتها عن خطيبة أحمد سعد

بعد دقائق من نشر الإعلامية بسمة وهبة رسالتها عن خطيبة الفنان أحمد سعد، تعرضت لهجوم شديد من جمهورها حيث كتب أحدهم، "حرام عليكي متتريقيش على سمية"، وتعليق آخر"شكلك ماكنتيش مصدقة سمية أنها شالت الطحال بسبب أحمد سعد".

حيث مازحت "وهبة" جمهورها قائلة: "ننتظر لما نشوف خطيبه أحمد حيحصل معاها ايه في الطحال؟"، في إشارة إلى استئصال الفنانة سمية الخشاب الطحال بسبب زوجها أحمد سعد.

ومن جانبه شوقت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها بصورة جديدة تجمع بينها وبين أحمد سعد وخطيبته، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "وهبة" علي الصورة قائلة: "ايه رأيكم؟ يا تري حيكون في شيخ حاره جديد ؟ يا تري الإجتماع ده اتفاق على حلقة".

وكانت بسمة وهبة، عانت مؤخرًا من نزيف حاد بالمعدة، تطلب سفرها إلى لندن فترة طويلة لتلقي العلاج.

وباعتبارها متعافية من مرض سرطان الثدي، أعلنت بسمة وهبة، عن أنها بصدد تجهيز مبادرة لمصابات مرض سرطان الثدي في دولة الإمارات الشقيقة، مع وفاء خليفة الكاتبة السعودية، سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، وسوف تحكي فيه بداية إصابتها بمرض سرطان الثدي وكيف تغلبت واجتازت هذا المرض اللعين، مشيرة إلى أنها لا تخجل من مرضها، بل واجهته بقوة وشراسة أكثر منه.

ووصفت بسمة وهبة نفسها بالمرأة الحديدية؛ لمواجهتها مرض السرطان، كما يواجه الجندي العدو في الحرب، وشاركت جمهورها عدد من الفيديوهات خلال الفترة الأخيرة بشأن طبيعة مرضها ومراحل العلاج التي مرت بها خلال الشهور الأخيرة سواء في مصر وأمريكا .