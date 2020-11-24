المتهم بإلقاء زوجته من الدور السابع بالمرج: رميتها عريانة عشان أفضحها

"ما الذي يدفع رجل إلى إلقاء زوجته عارية في الشارع؟"، سؤال دار في ذهن أهالي المرج، بعدما فوجئوا بسقوط سيدة من الدور السابع بأحد العقارات، وسرعان ما غطوا جسدها الذي فارقته الروح إلى بارئها، قبل أن يبلغوا الشرطة، مع إعلان زوجها أنه الفاعل، ليتم القبض عليه وتبدأ على الفور التحقيقات التي كشف خلالها، تفاصيل ارتكاب جريمته، ويجيب على السؤال الغامض.

حكى زوج المجني عليها، المتهم بقتلها، ما دار لحظة قبل ارتكابه الجريمة، قائلا: "مكنتش متخيل إن مراتي هتخوني، وكمان على فراش الزوجية، عشان كده لما شفتها مكنتش عارف أنا بعمل إيه، مسكتها من شعرها ورميتها من بلكونة الشقة في الدور السابع، وكان نفسي أقتل عشيقها كمان بس هرب".

وأضاف الزوج في تحقيقات النيابة التى استغرقت 4 ساعات: " كنت تعبان شوية فاستأذنت من الشغل وروحت، وأول ما دخلت من باب الشقة لقيت أصوات غريبة في أوضة النوم، ولما فتحتها لقيت مراتي عريانة في أحضان عشيقها".

وأضاف المتهم أنه ألقى بزوجته من شرفة المنزل عارية حتى يعرف جميع سكان العقار بجريمة خيانتها، مؤكدا أنه غير نادم على ما فعله، بل كان يتمني أن يمسك بعشيقها ليلقيه بجانبها حتى ينال عقابه.

ويرى أن ما فعلته زوجته ثمنه "القتل"، وأنها حصلت على عقابها العادل، إذ يقضي حياته في العمل حتى يوفر احتياجاتها وطلبات المنزل، وبدلا من الحفاظ على عرضه وشرفه، تستغل وجوده في العمل لتلتقي بعشيقها -وفقا لأقواله-.

يشار إلى أنه بعد سقوط الزوجة في الشارع، أسرع الجيران بتغطية جثمانها بالبطاطين، وأبلغوا شرطة النجدة بسقوط سيدة من شرفة منزلها بأحد العقارات، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المرج إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن زوجها من ألقاها من الشقة محل سكنهما بعد ضبطها في وضع مخل داخل الشقة، رفقة عشيقها "سائق توكتوك"، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.

وتمكنت القوات من القبض على زوج المجني عليها، واقتياده إلى ديوان القسم، وبسؤاله اعترف بتفاصيل الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم، إلى النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانها، لبيان أسباب وفاتها رسميا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وأمرت بضبط وإحضار عشيقها لسماع أقواله بعدما أرشد المتهم عن بياناته وأنه يعمل سائق توك توك.