تفاصيل مزاد بيع بضائع جمرك سفاجا وأسوان وبورسعيد ودمياط 2 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع بضائع جمرك سفاجا وأسوان وبورسعيد ودمياط، يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، على أن يشمل المزاد ما يلي:

بيع مستلزمات وأجهزة طبية، أجهزه لاسلكي، تليفون محمول، تبغ، تكييف، مـلابس، ريسيفر، مبرد مياه، شـاشة LCD وLED، طابعة، ماكينة تصوير مستندات، بطانية، أدوات منزلية، لمبة ليد، فلاشة، مستحضرات تجميل، أحذية، ورق حائط، اسكوتر، شنط، كشاف ليد، مرايا، مكنسة كهربائية، طقم كوب من زجاج، أقلام، توك توك، قطع اسفنج، خشب، ورخام.

شروط مزاد بيع جمارك سفاجا وأسوان وبورسعيد ودمياط

وجاءت شروط المزاد وفق موقع بوابة التعاقدات العامة، على النحو التالي:

وتقام جلسه المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى الدقي بسعر 400 جنيه.

دفع 10000 جنيه تأمين دخول مزاد بيع جمارك سفاجا وأسوان وبورسعيد ودمياط

ويتم دفع 10000 جنيه تأمين دخول المزاد، على أن يتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، والبيع دون عمولة، والمعاينة هي أساس البيع، على أن يتم شراء كراسه الشروط ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها.

وناشدت الهيئة، جميع المتزايدين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.